Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

'Santi' Giménez habla sobre su permanencia en el AC Milan

El jugador mexicano abordó los rumores que lo posicionan fuera del equipo italiano y despejó cualquier duda.
vie 22 agosto 2025 08:21 PM
santi gimenez hablo sobre su supuesta salida del ac milan
Santiago Gimenez habla sobre los rumores de su posible salida del AC Milán.

En medio de los rumores que señalaban fuera del AC Milan , Santiago Giménez se posicionó al respecto justo al inicio de la Serie A.

Publicidad

Durante los últimos días, habían surgido especulaciones sobre su supuesto nuevo equipo, luego de que en el mercado invernal anterior no dudó en salir del Feyenoord para unirse al equipo rossoneri.

El AC Milan ha tenido algunos problemas internos en los últimos meses, pues a raíz de los resultados generales del equipo, la directiva decidió destituir a su director técnico Sergio Conceicao y sustituirlo por Maximiliano Allegri.

Lee:

como funciona el repechaje en el mundial 2026
Deportes

Cómo funciona el nuevo repechaje de la FIFA para el Mundial de Futbol 2026

Los rumores sobre la salida del Bebote iniciaron por medios italianos que afirmaban que su representante le buscaba lugar en el mercado de fichajes pues, supuestamente, el equipo técnico no consideraba meterlo en la nueva temporada.

¿Qué dijo Santi Giménez sobre su lugar en el AC Milan?

La insistencia de los medios provocaron que el delantero –quien se encontraba de vacaciones después de jugar la Copa Oro con la selección mexicana– saliera a hablar al respecto.

Giménez disipó las dudas sobre su permanencia en el equipo y ya no queda duda: se queda en el AC Milan en la temporada que está por iniciar.

“La única verdad es que mañana empieza la Serie A y que va a ser una increíble temporada. ¡Andiamo forza Milan!”, publicó en sus redes sociales y con eso zanjó el tema.

Además, Massimiliano Allegri se sumó y, en su posición de entrenador, apoyó públicamente al mexicano.

En conferencia de prensa, el director técnico informó que el jugador será titular en el partido debut del AC Milan y afirmó sentirse “muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido mañana por la noche”.

Publicidad

Tags

AC Milan
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad