'Santi' Giménez habla sobre su permanencia en el AC Milan

Durante los últimos días, habían surgido especulaciones sobre su supuesto nuevo equipo, luego de que en el mercado invernal anterior no dudó en salir del Feyenoord para unirse al equipo rossoneri.

El AC Milan ha tenido algunos problemas internos en los últimos meses, pues a raíz de los resultados generales del equipo, la directiva decidió destituir a su director técnico Sergio Conceicao y sustituirlo por Maximiliano Allegri.

Los rumores sobre la salida del Bebote iniciaron por medios italianos que afirmaban que su representante le buscaba lugar en el mercado de fichajes pues, supuestamente, el equipo técnico no consideraba meterlo en la nueva temporada.

¿Qué dijo Santi Giménez sobre su lugar en el AC Milan?

La insistencia de los medios provocaron que el delantero –quien se encontraba de vacaciones después de jugar la Copa Oro con la selección mexicana– saliera a hablar al respecto.

Giménez disipó las dudas sobre su permanencia en el equipo y ya no queda duda: se queda en el AC Milan en la temporada que está por iniciar.

“La única verdad es que mañana empieza la Serie A y que va a ser una increíble temporada. ¡Andiamo forza Milan!”, publicó en sus redes sociales y con eso zanjó el tema.

La única verdad es que mañana empieza la @SerieA !!! y que va a ser una increíble temporada!!

Andiamoooooo Forza Milan!!! 🔥💪🏼❤️ — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) August 22, 2025

Además, Massimiliano Allegri se sumó y, en su posición de entrenador, apoyó públicamente al mexicano.

En conferencia de prensa, el director técnico informó que el jugador será titular en el partido debut del AC Milan y afirmó sentirse “muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido mañana por la noche”.