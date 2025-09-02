¿Duelo de titanes? Alcaraz pasa a semifinales del US Open y espera por Djokovic

Alcaraz, número dos mundial, barrió en este cruce de cuartos de final a Lehecka (21) por 6-4, 6-2 y 6-4 y pugnará en semifinales ante el ganador del duelo nocturno entre el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Taylor Fritz.

El tenista espaol ha exhibido el mejor tenis en Nueva York y es el único entre los ocho mejores que no ha cedido un set.Es la primera vez que Alcaraz logra esa marca en un torneo de Grand Slam, prueba de la regularidad que ha adquirido esta temporada, en la que conquistó su segundo trofeo de Roland Garros y fue finalista en Wimbledon.

El murciano, líder este año en partidos ganados (58) y títulos (6), asegura sentirse en su mejor momento mental y estar libre de problemas físicos.

En esas condiciones ha avanzado sin obstáculos hacia su segundo trofeo del US Open -y sexto de Grand Slam a los 22 años- y amenaza el número uno mundial de Sinner.

Por su lado, Djokovic competirá frente a Taylor Fritz esta noche y el público de Flushing Meadows en otro paso hacia su ansiado título 25 de Grand Slam.

A los 38 años, el gigante serbio puede completar presencia en semifinales de los cuatro torneos grandes de la temporada, si bien ese ha sido hasta ahora su destino final.

En las semifinales del Abierto de Australia, donde antes eliminó a Alcaraz en el último choque entre ambos, se retiró frente a Alexander Zverev y en las de Roland Garros y Wimbledon le barró el paso Sinner.

Antes de efectuar un nuevo intento, Djokovic debe primero eliminar a Fritz, última esperanza estadounidense para un título masculino que se les resiste desde hace 22 años.

El californiano, número cuatro mundial, tuvo esa oportunidad el año pasado en una final en la que fue arrollado por Sinner.