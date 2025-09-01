F1: Hamilton será penalizado en la parrilla del GP de Italia por esta razón

El piloto de Ferrari circuló a mayor velocidad de la permitida en un sector del circuito previo a la entrada a boxes y no redujo lo suficiente al ingresar a ellos, detalla el informe oficial.

"Los datos mostraron que el piloto entró (en el sector anterior a los boxes) a unos 20 km/h menos que durante los ensayos", explicaron.

Además, estimaron que esa reducción de velocidad “no es significativa” y que el piloto no frenó de manera contundente en el pitlane, como lo obliga el reglamento.

La infracción contempla una sanción estándar de diez puestos en la parrilla del próximo GP, sin embargo fue reducido a la mitad porque el siete veces campeón del mundo "intentó reducir su velocidad y frenar un poco antes", puntualizaron los comisarios.

Pero eso no es todo, el piloto británico también fue penalizado con dos puntos menos en la clasificación general del Campeonato de Pilotos.

El Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort este domingo fue desastroso para Ferrari, pues sus dos pilotos Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc abandonaron la carrera.

Con información de AFP