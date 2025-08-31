Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Dominio de Oscar Piastri en el Gran Premio de Países Bajos: así quedaron los resultados

El Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort dejó a Oscar Piastri como líder sólido del Mundial tras un fin de semana decisivo.
dom 31 agosto 2025 11:52 AM
oscar-piastri-premio-de-paises-bajos-f1-resultados
Con esta sexta victoria de la temporada, Piastri alcanzó 309 puntos y amplió a 34 la ventaja sobre Norris en la clasificación general. Verstappen quedó en el tercer puesto del Mundial, ahora a 104 unidades del líder.

Oscar Piastri consiguió una victoria clave en el Gran Premio de Países Bajos disputado en el circuito de Zandvoort. El piloto de McLaren partió desde la pole position y dominó de principio a fin, en una jornada donde su compañero Lando Norris abandonó por un fallo mecánico que cambió el rumbo del campeonato.

En el análisis de esta última carrera destaca también la actuación de Max Verstappen, que con el apoyo de la afición neerlandesa se quedó con el segundo lugar, y de Isack Hadjar, quien alcanzó su primer podio en Fórmula 1. Estos resultados modificaron la clasificación general y reforzaron el liderazgo de Piastri en la temporada.

Publicidad

Piastri marca el rumbo del campeonato

Oscar Piastri partió desde la pole position y defendió el liderato durante toda la carrera. Verstappen superó a Norris en la primera curva y parecía encaminado a pelear por la victoria con el apoyo de la afición neerlandesa. Sin embargo, la estrategia y la consistencia del australiano mantuvieron la diferencia a favor de McLaren.

Norris recuperó la segunda posición en un momento clave, lo que proyectaba un doblete para la escudería británica. A falta de cinco vueltas, un problema mecánico dejó al británico fuera de competencia, con su monoplaza detenido en la pista. El incidente abrió espacio para que Verstappen recuperara el segundo lugar y que el joven Isack Hadjar asegurara el primer podio de su trayectoria en Fórmula 1.

Con esta sexta victoria de la temporada, Piastri alcanzó 309 puntos y amplió a 34 la ventaja sobre Norris en la clasificación general. Verstappen quedó en el tercer puesto del Mundial, ahora a 104 unidades del líder.

Resultados completos del Gran Premio de Países Bajos

La carrera en Zandvoort dejó un orden final que redefinió posiciones. Piastri completó los 306.587 kilómetros en 1 hora, 38 minutos y 29.849 segundos, seguido de Verstappen a 1.271 segundos y de Hadjar a 3.233. George Russell, Alexander Albon y Oliver Bearman completaron el grupo de los seis primeros.

Lance Stroll y Fernando Alonso lograron puntos para Aston Martin, mientras que Yuki Tsunoda y Estéban Ocon cerraron el top 10. Más atrás, Franco Colapinto, Liam Lawson y Carlos Sainz Jr. no pudieron avanzar al grupo de puntos. Entre los abandonos se contaron a Lewis Hamilton y Charles Leclerc por accidentes en las vueltas 24 y 53, respectivamente.

El listado final del Gran Premio quedó de la siguiente manera:

- Oscar Piastri (McLaren-Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Racing Bulls-Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Alexander Albon (Williams-Mercedes)
- Oliver Bearman (Haas-Ferrari)
- Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Estéban Ocon (Haas-Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine-Renault)
- Liam Lawson (Racing Bulls-Red Bull)
- Carlos Sainz Jr (Williams-Mercedes)
- Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Pierre Gasly (Alpine-Renault)
- Lando Norris (McLaren-Mercedes, clasificado a 7 vueltas)

Publicidad

Tabla del Mundial de Pilotos

Con seis victorias en la temporada, Piastri se consolidó como líder del campeonato. Norris quedó como escolta con 275 puntos, seguido de Verstappen con 205. George Russell y Charles Leclerc completaron los cinco primeros.

La tabla general se encuentra así:

- Oscar Piastri (309 puntos)
- Lando Norris (275)
- Max Verstappen (205)
- George Russell (184)
- Charles Leclerc (151)
- Lewis Hamilton (109)
- Andrea Kimi Antonelli (64)
- Alexander Albon (64)
- Nico Hülkenberg (37)
- Isack Hadjar (37)
- Lance Stroll (32)
- Fernando Alonso (30)
- Estéban Ocon (28)
- Pierre Gasly (20)
- Liam Lawson (20)
- Oliver Bearman (16)
- Carlos Sainz Jr (16)
- Gabriel Bortoleto (14)
- Yuki Tsunoda (12)
- Franco Colapinto (0)
- Jack Doohan (0)

Con información de agencias.

Publicidad

Tags

Fórmula 1 Países Bajos
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad