Dominio de Oscar Piastri en el Gran Premio de Países Bajos: así quedaron los resultados

Piastri marca el rumbo del campeonato

Oscar Piastri partió desde la pole position y defendió el liderato durante toda la carrera. Verstappen superó a Norris en la primera curva y parecía encaminado a pelear por la victoria con el apoyo de la afición neerlandesa. Sin embargo, la estrategia y la consistencia del australiano mantuvieron la diferencia a favor de McLaren.

Norris recuperó la segunda posición en un momento clave, lo que proyectaba un doblete para la escudería británica. A falta de cinco vueltas, un problema mecánico dejó al británico fuera de competencia, con su monoplaza detenido en la pista. El incidente abrió espacio para que Verstappen recuperara el segundo lugar y que el joven Isack Hadjar asegurara el primer podio de su trayectoria en Fórmula 1.

Con esta sexta victoria de la temporada, Piastri alcanzó 309 puntos y amplió a 34 la ventaja sobre Norris en la clasificación general. Verstappen quedó en el tercer puesto del Mundial, ahora a 104 unidades del líder.

Resultados completos del Gran Premio de Países Bajos

La carrera en Zandvoort dejó un orden final que redefinió posiciones. Piastri completó los 306.587 kilómetros en 1 hora, 38 minutos y 29.849 segundos, seguido de Verstappen a 1.271 segundos y de Hadjar a 3.233. George Russell, Alexander Albon y Oliver Bearman completaron el grupo de los seis primeros.

Lance Stroll y Fernando Alonso lograron puntos para Aston Martin, mientras que Yuki Tsunoda y Estéban Ocon cerraron el top 10. Más atrás, Franco Colapinto, Liam Lawson y Carlos Sainz Jr. no pudieron avanzar al grupo de puntos. Entre los abandonos se contaron a Lewis Hamilton y Charles Leclerc por accidentes en las vueltas 24 y 53, respectivamente.

El listado final del Gran Premio quedó de la siguiente manera:

- Oscar Piastri (McLaren-Mercedes)

- Max Verstappen (Red Bull)

- Isack Hadjar (Racing Bulls-Red Bull)

- George Russell (Mercedes)

- Alexander Albon (Williams-Mercedes)

- Oliver Bearman (Haas-Ferrari)

- Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes)

- Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes)

- Yuki Tsunoda (Red Bull)

- Estéban Ocon (Haas-Ferrari)

- Franco Colapinto (Alpine-Renault)

- Liam Lawson (Racing Bulls-Red Bull)

- Carlos Sainz Jr (Williams-Mercedes)

- Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari)

- Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari)

- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

- Pierre Gasly (Alpine-Renault)

- Lando Norris (McLaren-Mercedes, clasificado a 7 vueltas)