Atlético de Madrid ficha a Giacomo Raspadori, procedente del Napoli

Los medios de comunicación italianos informaron de que el acuerdo está valorado en un total de 26 millones de euros (unos 30,14 millones de dólares).

Raspadori comenzó su carrera en el Sassuolo, antes de fichar por el Napoli en calidad de cedido en 2022, conquistando el título de la Serie A en su primera campaña en el club.

El jugador de 25 años ganó su segundo Scudetto con el equipo napolitano la temporada pasada y ha disputado un total de 88 partidos ligueros con el club, en los que ha marcado 13 goles, aunque la mayoría de sus minutos de juego fueron disputados saliendo desde el banquillo.

Raspadori formó parte de la selección italiana que triunfó en la Eurocopa 2020, y ha marcado nueve goles con su país en 40 encuentros.

Con información de Reuters