Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Karol G encabezará el show de medio tiempo de la NFL en Sao Paulo

La artista colombiana actuará durante el medio tiempo del partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers. Esto se sabe.
jue 14 agosto 2025 04:33 PM
Karol G encabezará el show de medio tiempo de la NFL en Sao Paulo
Karol G.

La estrella colombiana Karol G protagonizará el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL que se celebrará en Sao Paulo el próximo 5 de septiembre.

Publicidad

El enfrentamiento, parte de la semana inaugural de la temporada, será entre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce —pareja de la cantante Taylor Swift—, y Los Angeles Chargers. El duelo se disputará en el Arena Corinthians en la ciudad de Sao Paulo.

Un año atrás, ese estadio los Eagles y Packers disputaron el primer partido de temporada regular de la NFL en Sudamérica, que tuvo como estrella musical a Anitta.

Te puede interesar:

Cincinnati Bengals v Philadelphia Eagles - NFL Preseason 2025
Deportes

Temporada 2025 de la NFL: cuándo inicia, dónde verlo y calendario

La brasileña cede ahora el testigo a la colombiana Karol G, quien presentó el pasado junio su nuevo disco, "Tropicoqueta".

"He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y tener ahora esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa todo para mí", dijo la artista en un comunicado de la liga estadounidense, este jueves.

El choque entre Chiefs y Chargers, que forma parte de la semana inaugural de temporada de la NFL, podrá ser seguido por los aficionados a nivel global a través de YouTube.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Karol G NFL
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad