La estrella colombiana Karol G protagonizará el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL que se celebrará en Sao Paulo el próximo 5 de septiembre.
Karol G encabezará el show de medio tiempo de la NFL en Sao Paulo
El enfrentamiento, parte de la semana inaugural de la temporada, será entre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce —pareja de la cantante Taylor Swift—, y Los Angeles Chargers. El duelo se disputará en el Arena Corinthians en la ciudad de Sao Paulo.
Un año atrás, ese estadio los Eagles y Packers disputaron el primer partido de temporada regular de la NFL en Sudamérica, que tuvo como estrella musical a Anitta.
Te puede interesar:
La brasileña cede ahora el testigo a la colombiana Karol G, quien presentó el pasado junio su nuevo disco, "Tropicoqueta".
"He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y tener ahora esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa todo para mí", dijo la artista en un comunicado de la liga estadounidense, este jueves.
El choque entre Chiefs y Chargers, que forma parte de la semana inaugural de temporada de la NFL, podrá ser seguido por los aficionados a nivel global a través de YouTube.
Con información de AFP