“Muy prometedor”: Vettel destaca el talento de Gabriel Bortoleto en la F1

Bortoleto, de 20 años y actual piloto de Sauber, firmó su mejor resultado en la máxima categoría el pasado 3 de agosto en el Gran Premio de Hungría, donde finalizó en sexto lugar.

Aprende muy rápido y poco a poco va progresando Gabriel Bortoleto

"Aprende muy rápido y poco a poco va progresando", comentó Vettel en una conferencia en el evento Rio Innovation Week.

"Está teniendo una gran temporada. Su coche no es muy potente, pero probablemente le ayude a desarrollarse", agregó el expiloto alemán, quien se retiró de las pistas en 2022 con cuatro campeonatos de la F1 en su palmarés (2010, 2011, 2012 y 2013).

El joven brasileño ha sumado puntos en tres de las últimas citas del campeonato 2025 (Austria, Bélgica y Hungría), acumulando 14 unidades que lo colocan en la 17º posición del ranking.

"Sería fantástico verlo acercarse a la cima en los próximos años (...). Parece muy prometedor", concluyó Vettel.