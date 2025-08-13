Publicidad

“Muy prometedor”: Vettel destaca el talento de Gabriel Bortoleto en la F1

El tetracampeón alemán reconoció el desempeño y aprendizaje del “rookie” brasileño.
mié 13 agosto 2025 01:35 PM
Vettel destaca talento de Gabriel Bortoleto en la F1
Sebastian Vettel.

El tetracampeón mundial alemán Sebastian Vettel, de visita a Rio de Janeiro, elogió la destacada temporada del novato brasileño Gabriel Bortoleto en la Fórmula 1 .

Bortoleto, de 20 años y actual piloto de Sauber, firmó su mejor resultado en la máxima categoría el pasado 3 de agosto en el Gran Premio de Hungría, donde finalizó en sexto lugar.

Aprende muy rápido y poco a poco va progresando
Gabriel Bortoleto

"Aprende muy rápido y poco a poco va progresando", comentó Vettel en una conferencia en el evento Rio Innovation Week.

"Está teniendo una gran temporada. Su coche no es muy potente, pero probablemente le ayude a desarrollarse", agregó el expiloto alemán, quien se retiró de las pistas en 2022 con cuatro campeonatos de la F1 en su palmarés (2010, 2011, 2012 y 2013).

El joven brasileño ha sumado puntos en tres de las últimas citas del campeonato 2025 (Austria, Bélgica y Hungría), acumulando 14 unidades que lo colocan en la 17º posición del ranking.

"Sería fantástico verlo acercarse a la cima en los próximos años (...). Parece muy prometedor", concluyó Vettel.

