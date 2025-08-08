Lewandowski sufre una lesión muscular y recibe multa de la UEFA

El futbolista de 36 años padece molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo, precisó el club.

“Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", indicó el Barça, confirmando la ausencia del atacante de 36 años en el Trofeo Joan Gamper contra el Como italiano.

Además, su baja podría afectar a la primera jornada de LaLiga, en la que el Barça visitará al Mallorca el próximo 16 de agosto.

Y la UEFA lo sanciona junto a Lamine por no respetar normas

El futbolista Robert Lewandowski fue sancionado junto a Lamine Yamal por infringir el Reglamento Antidopaje luego del más reciente partido del Barcelona.

De acuerdo con el organismo, ambos jugadores no cumplieron las instrucciones del Oficial de Control Antidopaje y no acudieron de manera inmediata al Puesto de Control.

Robert Lewandowski y Lamine Yamal deberán pagar una multa de 5 mil euros, cada uno y las sanción deberá cumplirse de manera inmediata.

Con información de AFP