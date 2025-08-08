Publicidad

Deportes

Lewandowski sufre una lesión muscular y recibe multa de la UEFA

El Barcelona confirmó la lesión del jugador polaco y podría perderse el arranque de LaLiga el próximo 16 de agosto. Además, fue multado junto a Lamine Yamal por la UEFA. Esto se sabe.
vie 08 agosto 2025 10:24 AM
Lewandowski sufre lesión muscular y es multado por la UEFA
Robert Lewandowski.

El atacante polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski sufre una lesión en el muslo izquierdo y es duda para el inicio de temporada, anunció este viernes el club catalán.

El futbolista de 36 años padece molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo, precisó el club.

“Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", indicó el Barça, confirmando la ausencia del atacante de 36 años en el Trofeo Joan Gamper contra el Como italiano.

Además, su baja podría afectar a la primera jornada de LaLiga, en la que el Barça visitará al Mallorca el próximo 16 de agosto.

Y la UEFA lo sanciona junto a Lamine por no respetar normas

El futbolista Robert Lewandowski fue sancionado junto a Lamine Yamal por infringir el Reglamento Antidopaje luego del más reciente partido del Barcelona.

De acuerdo con el organismo, ambos jugadores no cumplieron las instrucciones del Oficial de Control Antidopaje y no acudieron de manera inmediata al Puesto de Control.

Robert Lewandowski y Lamine Yamal deberán pagar una multa de 5 mil euros, cada uno y las sanción deberá cumplirse de manera inmediata.

Con información de AFP

