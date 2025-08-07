Nominados al Balón de Oro 2025: ¿quiénes son, cuando y a qué hora es la ceremonia?

¡Por fin! Ya se dieron a conocer los nombres de los 30 futbolistas que compiten por el Balón de Oro 2025, un galardón que sin duda se lo llevará un ganador inédito. La lista de nominados, revelada este jueves, cuenta con figuras como Lamine Gamal, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez y por supuesto el francés Ousmane Dembélé.
Balón de Oro 2025: quiénes son los nominados y cuándo se entrega el premio
El próximo 22 de septiembre será el día en que se coronará al nuevo “rey” del futbol mundial. De hecho, ninguno de los candidatos ha recibido previamente el prestigioso premio.
Gracias a los cuatro títulos ganados por París Saint-Germain, entre los que destaca la primera Liga de Campeones de la historia del club, el exjugador de FC Barcelona Ousmane Dembélé es el gran favorito.
En total hay 9 jugadores de PSG nominados, como el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, también nominado al trofeo Yashin al mejor guardameta, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha o el español Fabian Ruiz.
Lamine Yamal, con la segunda nominación de su carrera, es el otro gran favorito. Gracias al doblete Copa-Liga con el Barça y a la Liga de Naciones en la que España fue finalista, el atacante de 18 años parece que, como mínimo, mejorará su 8º puesto de 2024.
En total son 4 los jugadores de Barça, con Pedri, Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha también en la lista.
Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025
-Ousmane Dembélé (PSG)
-GiaNEDuigi Donnarumma (PSG)
-Jude Bellingham (Real Madrid)
-Désiré Doué (PSG)
-Denzel Dumfries (Inter Milan)
-Serhou Guirassy (Dortmund)
-Erling Haaland (Manchester City)
-Viktor Gyökeres (Arsenal)
-Achraf Hakimi (PSG)
-Harry Kane (Bayern)
-Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
-Robert Lewandowski (FC Barcelona)
-Alexis Mac Allister (Liverpool)
-Lautaro Martínez (Inter Milan)
-Scott McTominay (Nápoles)
-Kylian Mbappé (Real Madrid)
-Nuno Mendes (PSG)
-Joao Neves (PSG)
-Pedri (FC Barcelona)
-Cole Palmer (Chelsea)
-Michael Olise (Bayern)
-Raphinha (FC Barcelona)
-Declan Rice (Arsenal)
-Fabian Ruiz (PSG)
-Virgil van Dijk (Liverpool)
-Vinicius (Real Madrid)
-Mohamed Salah (Liverpool)
-Florian Wirtz (Liverpool)
-Vitinha (PSG)
-Lamine Yamal (FC Barcelona)
Con información de AFP