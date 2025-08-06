F1: Colapinto sufre accidente durante una prueba de neumáticos en Hungría

Además, se informó que el piloto de 22 años fue asistido en el centro médico y se encuentra bien.

El equipo propiedad de Renault participa junto a Ferrari, McLaren y Racing Bulls en los dos días de pruebas de Pirelli en Hungría. Durante el segundo día de ensayos, Colapinto tuvo el incidente en la curva 11.

Sin embargo, Alpine no dio detalles sobre cómo se produjo el accidente ni los daños en el monoplaza.

Colapinto arrancó la temporada como piloto de pruebas de Alpine. Luego de seis Grandes Premios disputados, la escudería decidió darle el volante del australiano Jack Doohan desde el GP de Imola, a mediados de mayo.

El piloto aún no ha terminado más allá del 13º puesto con el equipo en siete carreras, lo que alimenta las especulaciones de que también podría ser sustituido antes de terminar la temporada.

Las últimas tres pruebas no han sido especialmente favorables, luego del abandono en Gran Bretaña y la 18º y 19º posición en Bélgica y Hungría respectivamente.

Con información de AFP y Reuters