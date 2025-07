Wimbledon 2025: Alcaraz derrota a Norrie y pasa a semifinales

El español, número dos del mundo, se impuso 6-2, 6-3, 6-3 ante Norrie (61º), verdugo del chileno Nicolás Jarry en octavos y último británico en liza en el All England Club.

En su tercera semifinal consecutiva en Wimbledon, el tenista de 22 años se enfrentará el viernes al estadounidense Taylor Fritz (5º), que había ganado horas antes al ruso Karen Khachanov (20º), por 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 (7/4).

En la Central, Alcaraz no perdió el tiempo y se deshizo en tres sets de su quinto rival en este Wimbledon, y eso que empezó el partido perdiendo el primer juego y tenía un 0-40 en contra, con su saque, en el segundo.

