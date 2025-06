El anuncio se dio tras días de especulaciones y por fin la Lucha Libre AAA confirmó que la WWE vuelve al país con dos supershows, uno en la CDMX y otro en Monterrey.

Fechas y horarios para los ‘Supershows’ de la WWE en México

El cartel oficial destaca a deportistas tanto de Estados Unidos como nacionales, entre los que se encuentran Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Stephanie Vaquer, Rey Fénix y Penta Zero Miedo del lado mexicano, mientras que las estrellas estadounidenses son Cody Rhodes, Jacob Faty, Iyo Sky y el equipo de The New Day.

Los Supershows en México se realizarán el viernes 26 de julio en la Arena Ciudad de México y el sábado 27 de julio en la Arena Monterrey y la venta general de boletos para ambos eventos iniciará el jueves 19 de junio.

No es la primera vez que ambas ligas de lucha libre colaboran. De hecho, hace unas semanas, el luchador mexicano Octagón Jr. participó en un evento en Los Ángeles llamado Money in the Bank 2025.

La @WWE regresa a México con #SuperShow 🇲🇽💥



¡Nos vemos el 26 de julio en la #ArenaCDMX!



Preventa con Banco Azteca: 16 de junio 10 am y hasta el 17 de junio 11:59 pm.

Preventa Fan: 18 de junio 10 am.

Venta general: 19 de junio 10 am en https://t.co/2HH3G9Bf9G pic.twitter.com/iqEzur6czL — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) June 16, 2025

Es importante destacar que la WWE había reducido su presencia en México, a pesar de que desde los años 90 había participado en distintos eventos en el país, por lo que su regreso marca el inicio de una mayor colaboración entre la liga estadounidense como la Lucha Libre AAA.