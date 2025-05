Lando Norris arrebata a Ferrari la ‘pole’ del Gran Premio de Mónaco

En esta ocasión, cada piloto deberá pasar dos veces por 'boxes' obligatoriamente y también estará forzado a utilizar como mínimo tres juegos de neumáticos distintos y al menos de dos tipos (suaves, medios, duros) si se disputa con tiempo seco.

Hamilton (Ferrari) firmó el cuarto mejor registro, pero recibió una sanción de tres plazas por bloquear al vigente cuádruple campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y saldrá séptimo.

Verstappen (Red Bull), que fue quinto, partirá entonces cuarto, seguido del sorprendente francés Isack Hadjar (Racing Bulls). El veterano español Fernando Alonso (Aston Martin) largará sexto.

El francés Esteban Ocon (Haas), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el tailandés Alexander Albon (Williams) completaron el Top 10 del día como octavo, noveno y décimo, respectivamente.

Colapinto, último

El vigésimo y último de la sesión fue el Alpine del argentino Franco Colapinto, que está viviendo su segundo Gran Premio desde que fue ascendido a piloto titular de su escudería.

Aunque largará desde la decimoctava posición, beneficiado por dos penalidades contra el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el británico Oliver Bearman (Haas).

"Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás, no entiendo por qué, la sobrecaliento mucho y es muy difícil en tracción", explicó.

"Hay que entender un poco más el auto, entender un poco más qué puedo mejorar", apuntó. "El auto no se siente bien y no da mucha confianza, así que nada, a trabajar, pero creo que no es nuestro circuito ni nuestro finde", admitió.

La sesión de clasificación estuvo además marcada por dos banderas rojas, provocadas por los Mercedes.

Primero fue por el italiano Andrea Kimi Antonelli, que dio en un raíl de seguridad y dañó su coche en la curva 10 al final de la Q1. Después su compañero británico George Russell tuvo una avería y su monoplaza quedó inmovilizado en el túnel al principio de la Q2. El domingo saldrán apenas desde los puestos 15º y 14º.