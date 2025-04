“El estrés es gasolina para mí”, dice Ancelotti ante una temporada clave

El futuro del técnico ha sido objeto de especulación tras la derrota en cuartos de final de la Champions ante el Arsenal. Algunas afirmaciones sugieren que podría dejar el Real Madrid al final de la temporada para hacerse cargo de la selección brasileña.

Entre los posibles sustitutos figuran Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, y Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool.

Cuestionado sobre si siente presión, el técnico italiano dijo a periodistas que “el club es consciente que ha sido un año más complicado. Obviamente, más complicado que el año pasado".

Juntos intentamos manejar las dificultades

"Creo que es muy raro encontrar una temporada como la del año pasado. Juntos intentamos manejar las dificultades. La luna de miel sigue. Yo estoy muy contento, muy feliz, con mucha presión".

"Evidente que aumenta el estrés de la presión. Como siempre he dicho, el estrés es gasolina para mí. A mí no me molesta el estrés, me da más energía para pensar más las cosas. Hasta que me levanto por la mañana, todo va bien".

El Real Madrid continúa en la lucha por los títulos y es segundo en la clasificación liguera con 69 puntos en 32 partidos, cuatro menos que su rival, el Barcelona. Este fin de semana disputará la final de la Copa del Rey ante el Barça. Antes visitará al Getafe, 12º en la clasificación, para un encuentro por LaLiga el miércoles, en el que no podrá contar con Kylian Mbappé y Ferland Mendy.

Mbappé sufrió una lesión de tobillo en la derrota del Real Madrid por 2-1 en el partido de vuelta de cuartos de final ante el Arsenal la semana pasada, mientras que Mendy se está recuperando de una lesión en los isquiotibiales.

"Todos sabemos cómo juega el Getafe: futbol intenso, fuerte, con muchos duelos, muy bien organizado y con las ideas muy claras. Estamos preparados. Cuanto más se acerca el final de la temporada, los partidos son más importantes”, expresó Ancelotti.

Con información de Reuters