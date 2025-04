Lo que se viene en deportes el resto de 2025

RYDER CUP

¿Dónde? Farmingdale, New York

Farmingdale, New York ¿Cuándo? 25 al 28 de septiembre

Ryder Cup 2025. (Foto: Shutterstock)

En 1926, una semana antes de la celebración del Open Británico de golf de aquel año, Samuel Ryder, un prominente hombre de negocios británico, logró enfrentar sobre el campo de golf de Wentworth, en Surrey, a los cuatro mejores jugadores de Estados Unidos y Gran Bretaña. Había nacido la Ryder Cup, que con los años evolucionó hasta convertirse en un duelo entre Estados Unidos y Europa. A finales de septiembre, y tras la imponente victoria lograda en 2023 por Europa en el Marco Simone Golf and Country Club de Roma, el torneo regresará al territorio estadounidense, concretamente al Bethpage Black Course de Farmingdale, en el Estado de Nueva York.

WORLD SERIES

¿Dónde? Estados Unidos

Estados Unidos ¿Cuándo? 27 de octubre al 1 de noviembre

World Series. (Foto: Shutterstock)

El Clásico de Otoño, las finales del deporte más popular de Estados Unidos, llega cada año para elegir al mejor equipo de la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol. En 2024, Los Ángeles Dodgers de Shohei Ohtani, el jugador mejor pagado de la liga, se impusieron en la final a los New York Yankees de Aaron Judge, quienes sumaron una temporada más a su ya larga racha sin victorias (su último título fue en 2009). Según las casas de apuestas, Los Ángeles Dodgers, New York Yankees, New York Mets, Atlanta Braves y Baltimore Orioles parten como grandes favoritos para levantar el título a finales de año.