Silencio, va a sonar el himno de la Champions League: ¿qué significa la letra?

Esta pieza, compuesta en 1992, es interpretada en distintos idiomas y busca resaltar el espíritu de unidad de Europa, la competencia sana a través del deporte y la hermandad de los países participantes.

¿Cuál es la historia del himno?

Si bien no tiene un nombre oficial (simplemente es el “ himno de la UEFA Champions League ”), la música sí tiene una historia detrás.

En 1992, la liga europea pidió al compositor británico Tony Britten, graduado del Royal College of Music, que escribiera la pieza y eligió un estilo similar a George Frideric Handel para el sonido poderoso que ahora conocemos.

La interpretación del himno estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica Real y la letra la canta el Coro de la Academia de Saint Martin.

¿Cuántos idiomas tiene el himno de la UEFA Champions League y qué significa?

La melodía, compuesta por dos estrofas y un estribillo, dura tres minutos y está escrita y cantada en los tres idiomas oficiales de la UEFA: inglés, francés y alemán.

LA LETRA ORIGINAL ES:

Ce sont les meilleures équipes. Es sind die allerbesten Mannschaften. The main event.

Die Meister. Die Besten. Les grandes équipes. The champions

Une grande réunion. Eine grosse sportliche Veranstaltung. The main event

Die Meister. Die Besten. Les grandes équipes. The champions.

Ils sont les meilleurs. Sie sind die Besten. These are the champions.

Die Meister. Die Besten. Les grandes équipes. The champions.

EN ESPAÑOL, EL HIMNO DICE:

Ellos son los mejores equipos, los mejores equipos, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Una gran reunión, un gran evento deportivo, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.