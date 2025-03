Entrevista | Tatiana Calderón: “Es el momento para el cambio”

No importa en dónde estemos o de dónde venimos, sino descubrir nuestra pasión, no bajar los brazos y soñar en grande Tatiana Calderón

“A veces me acuerdo de la niña de nueve años que soñaba con un día manejar un Fórmula 1 y que lo ha logrado. No importa en dónde estemos o de dónde venimos, sino descubrir nuestra pasión, no bajar los brazos y soñar en grande porque no hay nada imposible. Está bien no ser igual que todos y querer cosas diferentes”, cuenta la piloto en entrevista para Life and Style.

Actual miembro de la Escudería Telmex, Tatiana es la décima mujer al volante de un monoplaza de F1 y la primera latinoamericana en hacerlo al conducir un Sauber como piloto de pruebas en 2018. Un año más tarde, su nombre resonó al ser la primera y única mujer en participar en la Fórmula 2 con el equipo BWT Arden.

A Tatiana la motiva la exigencia que implica este deporte y el deseo de ayudar a su equipo a ganar. “Es uno de los pocos deportes donde las mujeres podemos competir mano a mano. Hasta ahora hemos luchado por participar, por ser parte de, pero queremos competir para ganar en donde una décima de segundo lo es todo”, agrega.

Estamos en un buen momento para empezar a demandar cambios (en el automovilismo), pues hay muchas barreras para nosotras

Sin embargo, explica que es un muy buen momento para crear consciencia sobre generar cambios. "Estamos en un buen momento para empezar a demandar cambios, pues hay muchas barreras para nosotras; desde la ergonomía de los autos, la estrategia, hasta la preparación y entrenamiento. Claro que esto es progresivo, pero es el momento perfecto para comenzar a hacer ajustes”.

La piloto disputa la actual temporada de la IMSA Endurance Cup con el equipo Gradient Racing, solo que para este año lo hace con el recién adquirido Ford Mustang GT3.

Hasta ahora, ya compitió en dos de las cinco rondas del calendario. A finales de enero comenzó con las 24 Horas de Daytona, -una de las pruebas más prestigiosas del calendario automovilístico-, donde su equipo enfrentó problemas técnicos y no pudo finalizar. Recientemente participó en las 12 Horas de Sebring Mobil 1 y le siguen visitas a Watkins Glen y el Indianapolis Motor Speerdway, antes de que concluya la temporada con las famosas 10 Horas Motul Petit Le Mans en Road Atlanta en octubre.

Mi objetivo es convertirme en piloto oficial de una marca

La piloto colombiana tiene claro que su participación en la actual temporada de la Endurance Cup tendrá un impacto positivo en su carrera a largo plazo. “Mi objetivo es convertirme en piloto oficial de una marca, y espero que este esfuerzo me ayude a lograrlo”, agrega.

¿Y cómo es la preparación para este tipo de competencias? El entrenamiento para las carreras de resistencia es exigente en varios niveles. A diferencia de una carrera de Fórmula 1 que dura alrededor de una hora y media, allí se pasan más de dos horas y media en un auto.

“Me preparo con entrenamientos cardiovasculares largos, sesiones en sauna para simular temperaturas extremas, así como pesas con repeticiones prolongadas para simular fatiga. También, parte del entrenamiento incluye gafas de realidad virtual, luces de reacción y pruebas de hidratación para optimizar mi desempeño en carrera, entre otros”, explica la piloto.

Con perseverancia, Tatiana Calderón ha forjado una trayectoria (iniciada en 2003) que la ha consolidado como una de las pilotos más experimentadas y continúa haciendo historia en el automovilismo, desafiando barreras e inspirando a nuevas generaciones de pilotos no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo.