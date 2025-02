¿Superstición o ciencia? ‘El Bebote’ y la razón para usar un parche en la nariz

Y es que no es para menos: el joven de 23 años no tiene ningún tipo de lesión y, al contrario, en su debut en la Serie A de Italia anotó uno de los dos goles que el Milan hizo a Empoli, dándole la victoria al equipo rojiblanco; además, unos días antes, en la Coppa Italia, fue crucial su participación para que su compañero Joao Feliz anotara.

Un elemento que ha generado sorpresa e impacto en el futbol italiano a solo unos días de pisar el campo de juego, por supuesto que capta la atención.

El futbolista Santiago Giménez ha explicado por qué usa un parche en la nariz cuando juega. (Foto: Daniele Mascolo | Reuters)

La importante función del parche nasal

Pero entonces… ¿por qué Santiago Giménez usa un parche en la nariz? No es que sea un gran misterio, el propio futbolista ha explicado que todo inició en un momento en el que no podía respirar correctamente y, desde entonces, no ha dejado de usarlo.

“Una vez estuve un poco enfermo y tuve problemas para respirar por la nariz. Nuestro fisioterapeuta tuvo esta idea de usar un pequeño parche y funcionó de maravilla”, dijo Giménez en una entrevista para el medio Radio NOS de Países Bajos .

Este parche nasal fue tan efectivo que continuó usándolo en cada partido, “tengo un pequeño problema en mi nariz, pero con este parche mis fosas nasales se abren y puedo respirar mucho mejor”.

Si bien, el uso del parche en la nariz fue una solución momentánea para un problema específico, Santiago Giménez no ha dejado de usarlo.

Desde entonces lo he usado en cada partido, tal vez es algo de superstición. Santiago Giménez

Y es que respirar correctamente es importante para cualquier persona, pero se vuelve algo primordial para atletas de alto rendimiento, pues respirar por la boca provoca menor oxigeración y más fátiga.

‘Santi’ empieza con el pie derecho en el Milan

El delantero mexicano ha marcado dos goles en los primeros dos partidos de la Serie A italiana; el primero, como te decíamos, ante el Empoli, y el segundo contra el Hellas Verona. Ambas anotaciones le han dado la victoria al equipo milanés.

Esto le ha valido elogios de la prensa italiana especializada en deportes. Por ejemplo, Opta explica que El Bebote es el tercer jugador del A.C. Milan que logra dos goles en igual número de partidos en Serie A, marca que solo habían conseguido Andriy Shevchenko (jugador del equipo de 1999 a 2006) y Christian Pulisic, quien actualmente sigue jugando en el equipo italiano.