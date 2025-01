Cinco datos de 'Kvaradona', el nuevo fichaje del PSG

"El París Saint-Germain se complace en anunciar la firma de Khvicha Kvaratskhelia. El extremo de 23 años, que llevará el número 7, se convierte así en el primer jugador georgiano de la historia del club", señaló el PSG en su comunicado.

El objetivo del campeón francés es dar músculo a su flanco izquierda, con uno de los jugadores más codiciados de Europa.

Tengo un inmenso orgullo por llegar a este gran club, estoy deseando llevar mis nuevos colores Kvaratskhelia

"Es un sueño estar aquí. Me han dicho muchas cosas positivas del PSG. Tengo un inmenso orgullo por llegar a este gran club, estoy deseando llevar mis nuevos colores", afirmó Kvaratskhelia.

El traspaso tiene una cuantía estimada por varios medios entre los 70 y los 80 millones de euros (unos 71,9 y 82,2 millones de dólares).

El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la incorporación de Khvicha Kvaratskhelia. El extremo de 23 años, que llevará el dorsal 7, se convierte en el primer jugador georgiano en la historia del club. #WelcomeKvara ❤️💙 🔗 https://t.co/Cbt5GWLyBs pic.twitter.com/WUALEpYxnE — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 17, 2025

Te contamos más sobre la nueva estrella del PSG en cinco datos.

El futbol en los genes

De niño, Khvicha Kvaratskhelia no tenía otra opción que ser futbolista: su padre, Badri, era un prolífico goleador que, en los años 1990 y en la primera parte de los 2000 jugó en los campeonatos de Georgia y Azerbaiyán.

El delantero marcó 145 goles en 296 partidos. Aunque su carrera internacional se limitó a tres partidos con Azerbaiyán, Badri dejó una huella profunda en sus tres hijos.

"Cuando era niño miraba esos partidos y para mí, él era el mejor jugador del mundo. Cuando la gente hablaba de Messi o de Cristiano Ronaldo yo les decía: No, no, no, mi padre es el mejor", contó Khvicha Kvaratskhelia al sitio web Players Tribune.

Desde el final de su carrera de entrenador, siguió de cerca la de su hijo, y sus declaraciones en la prensa georgiana no han caído bien a menudo entre los dirigentes del Nápoles, como ocurriese el pasado mes de junio, cuando ya surgían rumores sobre una eventual marcha.

Formado en el Dinamo Tiflis, curtido en Rusia

Khvicha se formó en el Dinamo Tiflis, el club más laureado del futbol georgiano. Disputó su primer partido profesional con 16 años, pero salió del Dinamo después de sólo una temporada, para fichar por el Rustavi en marzo de 2018.

Fue allí donde llamó la atención del Lokomotiv de Moscú, que lo ficharía un año después en calidad de cedido. Después de una temporada sin demasiado brillo, el conjunto ruso no ejerció la opción de compra, pero el Rubin Kazan vio la oportunidad.

En dos temporadas y media con el club de Kazán, sólo marcó 9 goles en 73 partidos, pero debutó en la escena europea y comenzó a concitar las miradas de cazatalentos de las grandes ligas.

Sin embargo, regresó a Georgia en marzo de 2022 después de la invasión de Ucrania por Rusia: "Debido a la historia de Georgia, no podía quedarme", explicó, lo que supondría amenazas de muerte para él y su familia.

El Nápoles no dejó escapar la ocasión y pagó 13 millones de euros por este habilidoso volante que marcó once goles en ocho partidos con el Dinamo Batumi.

Y Khvicha se convirtió en 'Kvaradona'

"Fichar por el Nápoles fue por mi padre. Su ídolo era Maradona", recordaba el pasado mes de junio. Apenas contaba con 21 años cuando dio el salto al Nápoles, con su onmipresente presidente-propietario Aurelio De Laurentiis y sus 'tifosi' tan apasionados como exigentes.

Pero no tardó en sentirse cómodo en ese nuevo ambiente que le recordaba en no pocas cosas a Georgia: "su pasión por el futbol, la forma un poco loca de vivir la vida".

Kvaratskhelia, en efecto, se aclimató rápido: en su primer partido marcó y dio un pase de gol. En el siguiente, el del debut en el estadio Diego Maradona, firmó un doblete y su entendimiento con el delantero nigeriano Victor Osimhen auguró muchas tardes gloriosas.

El Nápoles fue el mejor equipo del curso y se hizo con el 'Scudetto', el primero para el club desde 1990, con doce goles y trece pases de gol del georgiano. Fue elegido mejor jugador de la Serie A y reverenciado hasta el punto de ser llamado 'Kvaradona'.

Pero su siguiente temporada, en línea con la del equipo en general, fue mucho más discreta, en un grupo pronto desmoralizado y con tres entrenadores diferentes, para finalizar en una decepcionante décima posición a pesar de los once goles de Kvaratskhelia.

Deslumbrante sobre el césped, discreto fuera

Para Gianfranco Zola, Kvaratskhelia es "una suerte de nuevo George Best". Rápido, elegante, polivalente, generoso, el georgiano supone una pesadilla para los rivales por su excelsa conducción del balón y sus regates.

Pero fuera de los terrenos de juego muestra una mayor discreción: pocos saben que se casó en octubre de 2023 con Nitsa y que desde agosto son padres de Damiane.

Mejor jugador georgiano de la historia

Es tan solo una cuestión de tiempo que Kvaratskhelia supere los 26 goles de Shota Arveladze y se convierta en el máximo realizador de la historia de Georgia.

Con apenas 40 partidos internacionales y 17 goles, es considerado como una deidad en su país por haber llevado a los 'cruzados' a la Eurocopa-2024, el primer gran torneo en la historia del pequeño país.

En Alemania, Georgia cayó en octavos ante España, después de haber batido al Portugal de Cristiano Ronaldo 2-0 durante la fase de grupos.