¿Neymar, Messi y Suárez de nuevo en el mismo equipo? Podría ser una realidad

“Obviamente volver a jugar con Messi y Suárez sería increíble. Son mis amigos, todavía nos hablamos. Sería interesante revivir ese trío. Soy feliz en el Al-Hilal, soy feliz en Arabia Saudita, pero quién sabe. El futbol está lleno de sorpresas”, dijo el jugador.

Aunque su transferencia del PSG al Al-Hilal se cerró por 90 millones de euros en 2023, Neymar solo ha jugado siete partidos con el equipo saudí debido a distintas lesiones que lo han mantenido lejos de la cancha, como la rotura tanto del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda, y su contrato terminará en junio de este año.

En sus años en el Barcelona, Neymar, Messi y Suárez formaron una sociedad futbolera letal con el que lograron un triplete histórico. Fue en 2017 que fue fichado por el París Saint Germain, equipo con el que jugó seis temporadas y marcó 118 goles.

Neymar, Messi y Juárez formaron un trío imparable durante su periodo como jugadores del Barcelona. (Foto: Elsa/Getty Images)

“Cuando iba a dejar el París Saint Germain, la ventana de transferencia estaba cerrada en Estados Unidos, así que no tenía esta opción (de mudarme a Miami en 2023). El proyecto que me ofrecieron (en Arabia Saudita) era muy bueno, no solo para mí, sino también para mi familia, así que ir a Arabia Saudita era la mejor opción”, dijo.

Neymar mantiene el récord como máximo goleador en la historia de Brasil con 79 goles y aseguró que ahora espera tener una última oportunidad de alcanzar la gloria en el Mundial de 2026, mismo que, predice, podría ser el último de su carrera.

“Lo intentaré, quiero estar allí. Haré todo lo posible para formar parte de la selección”, afirmó.