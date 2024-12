'Checo' Pérez en la Fórmula 1: Su historia en números

Considerado como el mejor piloto mexicano de la historia en F1, Checo terminó su relación con la escudería austriaca tras un mutuo acuerdo. De igual manera, el tapatío no tiene planes de buscar asiento en otro equipo al menos la próxima temporada.

Hoy, en este momento, ('Checo') está cerrando la página en la Fórmula 1 Antonio Pérez Garibay, papá de Sergio

La noticia de que Sergio Pérez ya no seguirá en la categoría reina del automovilismo fue confirmada por su padre Antonio Pérez Garibay en entrevista con N+FORO. “El día de hoy es un retiro total. No hay plan B, no hay plan C, este era el plan. Hoy, en este momento, está cerrando la página en la Fórmula 1”, declaró.

Conquistó el corazón de millones de aficionados en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país, quienes año tras año desde 2015 se han dado cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir al máximo el GP de México.

Para recordar por qué Checo pasará a la historia como el piloto mexicano más exitoso en la Fórmula 1, te decimos sus números y datos destacados:

- Es el único mexicano que ha logrado cerrar una temporada como subcampeón (2023).

-Tiene dos podios en casa; en 3º lugar en 2021 y 3º en 2022.

- Es considerado como el Rey de los circuitos callejeros tras sus victorias en Baku, Jeddah, Singapur y Mónaco.

- Tiene la mayoría de los récords para un piloto mexicano, entre victorias, pole positions y podios.

- Es el piloto mexicano con mayor participación en la Fórmula 1 con más de 280 Grandes Premios arrancados en 14 temporadas.

-Sumó 39 podios a lo largo de su carrera.

- En total ganó 6 Grandes Premios:



Sakhir 2020 (Racing Point).

Azerbaiyán 2021 (Red Bull).

Mónaco 2022 (Red Bull).

Singapur 2022 (Red Bull).

Arabia Saudita 2023 (Red Bull).

Azerbaiyán 2023 (Red Bull).

- Estuvo cuatro temporadas con Red Bull Racing: con 90 Grandes Premios disputados, 29 podios, 8 vueltas rápidas, 3 pole positions y 5 victorias.

-En Red Bull Racing, junto a Max Verstappen, hizo 14 veces el 1-2 en el podio.