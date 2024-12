Zandvoort abandona la F1: el GP de Países Bajos queda fuera de la competencia

La Fórmula 1, propiedad de Liberty Media, informó en un comunicado que se acordó una extensión de un año de la carrera en Zandvoort con el promotor local para 2026, con la disputa del formato sprint por primera vez.

BREAKING: Dutch Grand Prix has been extended to 2026

After much consideration and discussion, the decision has been taken by the promoter not to remain on the calendar after 2026 #F1 pic.twitter.com/vXoTdkZgl0

— Formula 1 (@F1) December 4, 2024