¿Está en riesgo el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1?

El evento más reciente y prueba de ello es la desastrosa carrera que tuvo en casa para el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez a finales de octubre. Allí, el mexicano largó desde la posición 18 y aunque en las primeras vueltas tuvo una gran remontada, una penalización y un choque con Liam Lawson de RB lo dejaron nuevamente al final de la parrilla.

Una temporada muy complicada para Sergio Pérez

“Checo” comenzó la temporada 2024 con el pie derecho y subió al podio cuatro veces: en Bahréin (2º lugar), Arabia Saudita (2º), Japón (2º) y China (3º). Sin embargo, la mala racha comenzó en Emilia-Romaña, cuando no llegó tan siquiera a las primeras cinco posiciones.

Una serie de eventos desafortunados han acompañado al mexicano, quien en varias ocasiones ha reiterado que no se siente cómodo con su RB20 pese a las modificaciones que le han hecho los ingenieros de su equipo Red Bull Racing.

El propio piloto de 34 años ha calificado la actual temporada como “terrible” y esperaba recuperarse en casa, pero tras su pelea con Lawson de RB y la penalización que recibió por salida en falso en el GP de México, su futuro es incierto, pues por quinta ocasión, Pérez no consiguió puntuar en un Gran Premio.

El desempeño de “Checo” también afecta a su equipo, pues al no ayudarlo a sumar puntos, la escudería austriaca cada ve más se aleja de los primeros lugares. Actualmente, se encuentra tercero en el Campeonato de Constructores.

“Nuestra determinación es intentar volver a una posición ganadora, pero será una tarea difícil en las próximas cuatro carreras”, señaló Christian Horner, jefe del equipo.

Recientemente Red Bull perdió el segundo lugar en Constructores. Hasta la carrera del GP de México, el primer lugar lo ocupa McLaren con 566 puntos; segundo Ferrari con 537 puntos y tercero Red Bull con 512 puntos.

Las declaraciones de Christian Horner

El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, se pronunció recientemente sobre el desempeño de Sergio Pérez y aseguró que el equipo ha hecho todo lo que está en sus manos para apoyarlo y seguirán haciéndolo para el GP de Brasil, pero “llegará un momento en el que no se pueda hacer mucho más (…) llega un momento en el que hay que tomar decisiones difíciles”.

Como equipo, necesitamos que ambos coches sumen puntos y esa es la naturaleza de la F1 Christian Horner

"Como equipo, necesitamos que ambos coches sumen puntos y esa es la naturaleza de la F1. Desde la perspectiva del equipo, estamos trabajando con él lo más duro que podemos para intentar apoyarlo”, agregó.

Sobre el desempeño de Pérez en el GP de México, Horner señaló que Checo había tenido nuevamente un fin de semana "horrible", pero que es consciente de que la F1 es un negocio basado en resultados. “Inevitablemente, cuando no estas cumpliendo entonces los focos están firmemente sobre ti”, comentó.

Horner fue cuestionado ademas sobre si “Checo” terminará la temporada de Fórmula 1 con Red Bull, pero el jefe del equipo no ofreció palabras de consuelo para el piloto, quien firmó contrato con el equipo hasta 2025.

¿Qué ha dicho Checo sobre su retiro?

Pese a los resultados, Sergio Pérez se ha mantenido optimista y a finales de septiembre “se burló” de los rumores que circulan de su retiro de la Fórmula 1.

A través de redes sociales, el piloto mexicano compartió un escena de la película El lobo de Wall Street, donde el broker Jordan Belfort (Leo DiCaprio) dice a sus empleados “No me iré”, haciendo referencia que seguirá en su cargo.

Me verán en Las Vegas, me verán el próximo año Sergio Pérez

El pasado jueves, en el día de prensa previo al GP de Brasil, Checo Pérez insistió en que no está preocupado por su futuro pese a las declaraciones de Horner. “Me verán en Las Vegas, me verán el próximo año. Yo no soy quien se preocupa por eso”, aseguró el piloto mexicano.