Serie Mundial 2024: fecha y dónde ver los juegos de Yankees vs Dodgers

Ahora que sabemos que los equipos que llegan a la Serie Mundial 2024 son los New York Yankees , quienes ganaron 4 a 1 a los Cleveland Guardians en la Serie de Campeonato, y Los Ángeles Dodgers , que vencieron 4-2 a los New York Mets con el impecable juego de Shohei Ohtani solo falta organizarnos una reunión en casa o el bar de confianza para no perderse ni una jugada.

Como sabes, en beisbol se juegan varios partidos, pero todo inicia esta misma semana.

Los Yankees quieren conseguir su Serie Mundial número 28 (sí, todo un récord en las Grandes Ligas) y los Dodgers pelearán su victoria número ocho y, debemos decirlo, son grandes favoritos por tener a un jugadorazo como el japonés Ohtani.

Serie Mundial 2024: Fechas y horarios

Como sabes, en esta “final” de la MLB se juegan, generalmente, siete partidos y el equipo que gane cuatro de estos es el que se lleva la corona. Y sí, los juegos pueden alargarse por varias horas de batazos y barridas emocionantes.

Ahora bien, todos los juegos de la Serie Mundial 2024 se podrán ver en vivo a través de ESPN, Disney+ (recuerda que los programas de ESPN se pueden ver en esta plataforma de streaming), además de Fox Sports y Fox Premium a través de Prime Video.

Juan Soto, de los Yankees, es una de las estrellas de la Serie Mundial 2024. (Foto: Maddie Meyer/Getty Images)

FECHAS DE LOS JUEGOS YANKEES VS DODGERS 2024