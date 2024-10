Muere Fernando Valenzuela, el legendario lanzador mexicano que conquistó la MLB

“Los Dodgers lamentan el fallecimiento del legendario lanzador Fernando Valenzuela”, publicó el equipo en su cuenta de X.

El mexicano murió a los 63 años y sufría distintos problemas de salud que, este mismo mes, lo obligaron a dejar su trabajo como comentarista radial de los Dodgers.

La gran figura del beisbol mexicano y estadounidense fue ingresado en un hospital de Los Ángeles y, aunque su familia mantuvo su estado de salud como un asunto privado, se sabe que al Toro, como también era conocido, lo hospitalizaron con un grave cuadro de complicaciones hepáticas.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 23, 2024