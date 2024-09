Norris gana el Gran Premio de Singapur y aprieta la competencia con Verstappen

Es la tercera victoria de la temporada para un Norris que, por primera vez en seis intentos, logró el triunfo partiendo en la 'pole position'.

"Ha sido una carrera increíble. He tenido un par de sustos, pero en general he controlado bien. ¡El coche volaba!", se felicitó Norris, de 24 años.

Gracias a este resultado, el británico queda a 52 puntos de Verstappen en la clasificación del Mundial, que ahora se desplazará al continente americano para las próximas cuatro carreras (Austin dentro de tres semanas y luego México, Sao Paulo y Las Vegas), antes del cierre de temporada con una doble cita en el Golfo (Qatar y Abu Dabi).

McLaren de distancia de Red Bull

"Lo he hecho lo mejor que he podido. Tras un inicio de fin de semana complicado, ser segundo es bueno, pese a que evidentemente no estoy contento por no haber ganado", declaró por su parte Verstappen, que sigue sin ganar en Singapur.

En el título de constructores, McLaren sí dio un gran golpe y se afianza como líder, dejando a Red Bull a 41 puntos.

Al pie del podio quedó el británico George Russell (Mercedes), seguido por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), autor de una gran remontada en la segunda parte de la carrera.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), el alemán Nico Hülkenberg (Haas) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), completaron el Top 10.