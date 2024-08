Rachael Gunn, la competidora olímpica que logró 0 puntos en breaking

¿Adiós al breaking en Los Ángeles 2028?

Es posible que Gunn tuviera razón al comentar que esa sería su última oportunidad en un escenario olímpico, pero no solo para ella. De cara a los próxima edición, que se llevarán a cabo en Los Ángeles en 2028, el sitio oficial del evento comenzó a enumerar las disciplinas que serán incluidas.

Mientras que deportes como béisbol, futbol bandera, squash y criquet aparecen en el listado, parece que breaking y boxeo no correrán con la misma suerte.

Si bien, no se trata de la lista final, no es una buena señal que no se mencione a la disciplina, considerando el gran interés que generó en París 2024. Parece una decisión incomprensible si consideramos que el movimiento nació en Estados Unidos.

No obstante, la posible exclusión del breaking en Los Ángeles 2028 no se le puede atribuir, de ninguna manera, a Rachael Gunn.

La comunidad ha salido a defenderla y apoyarla. Incluso el juez principal en de breaking en París, Martin Gilian "MGbility" declaró que "el breaking se trata de originalidad y traer algo nuevo a la mesa, y representar a tu país o región".

Gilian señaló que eso es exactamente lo que hizo Raygun : se inspiró en su entorno, en este caso, un canguro.

"Tenemos cinco criterios en el sistema de evaluación competitiva y quizás su nivel no fue tan alto como el de las otras competidoras. Pero de nuevo, eso no significa que lo haya hecho realmente mal. Hizo lo mejor que pudo. Ganó la clasificación de Oceanía. Desafortunadamente para ella, las otras B-girls fueron mejores", concluyó MGbility.