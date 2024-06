La sanción de ‘Checo’ Pérez por un movimiento ilegal en el GP de Canadá

La FIA informó que Checo intentó llegar a boxes con el auto dañado para que su equipo hiciera todo lo posible por mantenerlo en la carrera, sin embargo, esto es ilegal en la F1.

Honestamente fue un pésimo fin para el piloto mexicano. Primero fue eliminado en la Q1, por lo que el domingo salió en la posición 16 y aunque hizo de todo para adelantar a sus compañeros y posicionarse en los primeros lugares, tuvo un accidente y perdió el control del auto.

En una curva durante la vuelta 53 del GP de Canadá, Checo Pérez siguió de largo y se impactó contra los muros de contención, el auto tocó con la parte trasera y se dañó el alerón. Aun con el daño, el tapatío intentó llegar a la zona de boxes para que su equipo hiciera un cambio en el auto, sin embargo este movimiento es ilegal y le valió una sanción.

El piloto fue acreedor a una multa de 25 mil euros, además de tres puestos de sanción en la formación de salida en la próxima prueba, que será el Gran Premio de España que se realizará el 23 de junio en Cataluña.

Sergio Perez has been handed a three-place grid penalty for the next race in Spain after stewards in Montreal judged he had driven back to the pits with a "significantly damaged car" #F1 #CanadianGP | Full story ⤵️ https://t.co/n1gfmYEqTN

