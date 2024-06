Real Madrid y Dortmund: la lucha entre el Goliat español y un David alemán

Las figuras especiales del Real Madrid

El Real Madrid actual no es la constelación de estrellas del balompié de otras épocas. Actualmente en sus filas no juegan los mejores de cada posición en el planeta, no obstante, tiene futbolistas talentosos y una banca profunda para echar mano en cualquier partido que se le complique.

En la portería, el ucraniano Andriy Lunin ha salvado al equipo en varias fases de la actual Champions League, incluyendo los penales en cuartos de final contra Manchester City, aunque hay suficientes argumentos para considerarlo el eslabón más débil del equipo.

En defensa, el alemán Antonio Rudiger y el capitán Nacho han logrado una mancuerna sólida, mientras que el mediocampo y la delantera están plagados de juveniles de alto desempeño, como Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Vinicius Jr. y Rodrygo.

En la banca, dos veteranos de élite aguardan minutos para decantar el partido a favor del equipo blanco: Luka Modric y Toni Kroos, quien hace unos días anunció su retiro del futbol, por lo que la final será un encuentro especial, ya que será su último juego en el balompié de clubes.

Toni Kroos anunció que se retira del futbol. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Por si fuera poco, a estas figuras las dirige el italiano Carlo Ancelotti, el director técnico que, con cuatro victorias, es el que más Champions League tiene ganadas en la historia. La quinta se asoma este fin de semana con altas expectativas.

Borussia Dortmund: un David complicado

El Real Madrid será un Goliat muy grande, pero el Borussia Dortmund es también un David muy duro de vencer y lo sabe.

De los equipos alemanes que han enfrentado al español, solo el Bayern Munich presenta un mejor récord en partidos directos y, de hecho, los números del Dortmund no lucen mal: tres victorias, cinco empates y seis derrotas.

Además, el Borussia Dortmund ve la final europea como el gran clavo que saque los otros de los varios subcampeonatos que ha tenido en la liga alemana, así como la derrota en la final de la Champions League de 2013, cuando cayeron en tiempos extra ante el Bayern.

Aunque están motivados, el reto de los alemanes es muy grande. El Real Madrid se ha vuelto a sentir el rey de Europa y reclama una vez más el trono.