Como sabes, este jueves 23 será el partido de ida y el domingo 26 el juego de vuelta de la Gran Final.

Según medios especializados, como ESPN y Marca, los precios de las entradas serán más caros con respecto a torneos anteriores.

Por ejemplo, la entrada a la Final de Ida tendrá un costo mínimo de 880 pesos para personas con discapacidad, hasta los 3,520 pesos en la zona Preferente Techado, este partido se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, en el Estadio Azteca es otra historia.

Como sabes, este será el último juego en el Coloso de Santa Úrsula antes de iniciar las remodelaciones necesarias para la Copa del Mundo 2026 y el boleto más barato está disponible en 1,900 pesos, mientras que la entrada más costosa es de 4,000 pesos. Las entradas para Palco Plus, Plus 100, Asiento Club y Lateral 300 aun no han sido anunciadas.

¿Por qué son las entradas más caras en una final de la Liga MX?

En comparación con la Final Apertura 2023, el aumento fue el doble. En la final América vs Tigres, el precio más barato fue de 1,000 pesos y el más caro de 2,800 pesos.

Una de las razones que hacen importante a la final de este año es que el América se juega el bicampeonato con uno de sus rivales históricos y, sin duda, al ser uno de los clásicos chilangos, agrega una presión especial a este partido.