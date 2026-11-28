“En primer lugar, este espacio representa una poderosa alianza con Héctor Esrawe, mi socio. Para nosotros, el proceso creativo, los flujos de trabajo y los proyectos son las personas, por lo que el espacio es clave; debe ser tierra fértil para el pensamiento, para la cocreación. Cuidamos mucho los detalles todo el tiempo –las herramientas que usamos, los muros, la luz– para inspirarnos y para que el espacio sea este templo donde todo sucede y al que llegas a abrirte, a pensar y a cruzar ideas”.
Ignacio Cadena: el diseño como fuente de valor
“Todo lo que tenemos aquí tiene un significado especial, ya sea dibujado, impreso, en muros o en sobremesas. Toda la colección de objetos que tenemos son exploraciones de materiales, de procesos colaborativos con distintos proveedores o aliados, maquetas que nos ayudan a entender los proyectos y posibilidades y oportunidades. De alguna manera, todo lo que está en el espacio es inspiración para nosotros”.
MUCHA GENTE PUEDE CREAR COSAS BELLAS; SIN EMBARGO, NO HAY TANTAS PERSONAS QUE PUEDAN CREAR COSAS BELLAS QUE FUNCIONEN. ESA ES NUESTRA BÚSQUEDA CONSTANTE
“Vemos el diseño como una herramienta para generar valor. No se trata solo de crear cosas hermosas por caprichos de diseño. No creemos en los caprichos de diseño. Cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de Xinú y cuando hablamos de nuestros clientes, estamos tomando decisiones de negocio y, tanto el diseño como la innovación, tienen que sumar valor”.
“Los espacios abiertos que fluyen crean condiciones ideales para el trabajo, permiten ver de un extremo a otro y tener distintas lecturas de los caminos en los que está involucrada la gente. Para nosotros es importante contar con esas capacidades, pero también tener intimidad o la posibilidad de cerrar el espacio donde la naturaleza lo toca. En este estudio se encuentran lo público y lo privado y eso es lo que lo hace muy mágico”.
“Los procesos creativos van dictando y moldeando la forma en la que el espacio se vuelve dinámico. Por ejemplo, la entrada está dedicada a las colecciones de Héctor y sus piezas. Eso es muy bonito porque es un reflejo de la intimidad y el detalle con el que aborda el diseño. Por otro lado, la creatividad se da en este gran espacio abierto donde todos compartimos y colaboramos”.
“Somos recolectores de materialidades y de formas, y esto nos ayuda a lo que llamamos ‘polinización cruzada’. Algunas ideas surgen de un material pétreo, de la forma en que nos habla una tela. Me encanta pensar que todos estos objetos –que son físicos para Héctor y para mí– son también importantes durante todos los procesos creativos”.
“No todos los proyectos son iguales ni lineales, sino que son muy orgánicos y cada reto de diseño tiene sus particularidades. A veces, son tan fluidos que van como el río. Luego hay otros en los que nadamos a contracorriente, en los que simplemente no encontramos cómo embonan los engranes. A través del trabajo, con respeto y diálogo, con discusiones positivas, ponemos sobre la mesa nuestras ideas y tomamos la que nos parece la mejor decisión. Se trata de llegar a la mejor respuesta a través de la apertura”.
“En nuestro equipo tenemos arquitectos, diseñadores industriales, gente de marketing y de filosofía y letras, artistas plásticos, sociólogos, paisajistas, diseñadores gráficos… Nos gusta poner a pensar a la gente, sacarlos de su zona de confort: al arquitecto ponerlo a hacer diseño gráfico, al diseñador gráfico ponerlo a hacer interiores, al diseñador industrial ponerlo a pensar como una persona de mercadotecnia. De ese modo, creemos que podrán ir entendiendo al mundo como nosotros lo vemos, desde la multidisciplinariedad”.
EN LO PERSONAL, TENGO UN AMOR MUY ESPECIAL POR EL VIDRIO. LA CAPACIDAD DE TRABAJARLO Y MOLDEARLO ME FASCINA. POR SUPUESTO, TAMBIÉN ME GUSTA LA MADERA Y EN UN LUGAR MUY CERCANO ESTÁ LA CERÁMICA. SI TUVIERA QUE ELEGIR UN ORDEN, VIDRIO, MADERA Y CERÁMICA SERÍAN MIS MATERIALES FAVORITOS
“Vemos todos nuestros proyectos como ecosistemas vivos, pero algunos nos permiten tocar todas las disciplinas. En ciertos casos, hablamos de comunicación, de espacio interior, de marca y de diseño de producto. Me emociona cuando podemos abordarlos con el ecosistema completo, desde el diseño industrial, la comunicación y la identidad hasta el diseño interior y la arquitectura; todas estas disciplinas construyendo ideas que se volverán espacios físicos multisensoriales y tridimensionales que nos hablan de cosas y experiencias de servicio”.