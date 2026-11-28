. (FOTOS: DEA ESTRADA)

“Todo lo que tenemos aquí tiene un significado especial, ya sea dibujado, impreso, en muros o en sobremesas. Toda la colección de objetos que tenemos son exploraciones de materiales, de procesos colaborativos con distintos proveedores o aliados, maquetas que nos ayudan a entender los proyectos y posibilidades y oportunidades. De alguna manera, todo lo que está en el espacio es inspiración para nosotros”.



MUCHA GENTE PUEDE CREAR COSAS BELLAS; SIN EMBARGO, NO HAY TANTAS PERSONAS QUE PUEDAN CREAR COSAS BELLAS QUE FUNCIONEN. ESA ES NUESTRA BÚSQUEDA CONSTANTE



“Vemos el diseño como una herramienta para generar valor. No se trata solo de crear cosas hermosas por caprichos de diseño. No creemos en los caprichos de diseño. Cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de Xinú y cuando hablamos de nuestros clientes, estamos tomando decisiones de negocio y, tanto el diseño como la innovación, tienen que sumar valor”.



Ignacio Cadena. (FOTOS: DEA ESTRADA)

“Los espacios abiertos que fluyen crean condiciones ideales para el trabajo, permiten ver de un extremo a otro y tener distintas lecturas de los caminos en los que está involucrada la gente. Para nosotros es importante contar con esas capacidades, pero también tener intimidad o la posibilidad de cerrar el espacio donde la naturaleza lo toca. En este estudio se encuentran lo público y lo privado y eso es lo que lo hace muy mágico”.

“Los procesos creativos van dictando y moldeando la forma en la que el espacio se vuelve dinámico. Por ejemplo, la entrada está dedicada a las colecciones de Héctor y sus piezas. Eso es muy bonito porque es un reflejo de la intimidad y el detalle con el que aborda el diseño. Por otro lado, la creatividad se da en este gran espacio abierto donde todos compartimos y colaboramos”.



. (FOTOS: DEA ESTRADA)

“Somos recolectores de materialidades y de formas, y esto nos ayuda a lo que llamamos ‘polinización cruzada’. Algunas ideas surgen de un material pétreo, de la forma en que nos habla una tela. Me encanta pensar que todos estos objetos –que son físicos para Héctor y para mí– son también importantes durante todos los procesos creativos”.