Lujo que nunca das por sentado... La salud.

¿Cuál es tu ritual más indulgente? Una partida de golf. Es el juego más disparatado del mundo: un ejercicio introspectivo en el que solo compites contigo mismo.

¿Qué hotel cambió tu manera de viajar? Rosewood São Paulo. Es mi bebé porque lo inauguré, pero, además, cada detalle se ha pensado una y otra vez para convertirlo en el mejor en arte, gastronomía, bienestar y más. Es un lugar vivo: podrías visitarlo 10 veces en una semana y vivir una experiencia distinta.

¿En qué lugar del mundo descubriste una nueva definición del lujo? En las Seychelles.

¿A qué destino siempre vale la pena volver? África. Es un lugar adictivo que te transforma; una vez allí, nunca vuelves a ser el mismo.

