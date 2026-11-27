¿Qué significa el lujo para ti? El lujo está en los pequeños momentos: una siesta, un baño en el mar, una copa de rosado o compartir una pizza, algo que puede resultar tan lujoso como una cena de tres estrellas Michelin. Sobre todo, el lujo es libertad: la posibilidad de salirnos de lo que nos dicen que deberíamos hacer y encontrar la felicidad cada día.
Tiempo, libertad y sencillez: el lujo según Edouard Grosmangin
Lujo que nunca das por sentado... La salud.
¿Cuál es tu ritual más indulgente? Una partida de golf. Es el juego más disparatado del mundo: un ejercicio introspectivo en el que solo compites contigo mismo.
¿Qué hotel cambió tu manera de viajar? Rosewood São Paulo. Es mi bebé porque lo inauguré, pero, además, cada detalle se ha pensado una y otra vez para convertirlo en el mejor en arte, gastronomía, bienestar y más. Es un lugar vivo: podrías visitarlo 10 veces en una semana y vivir una experiencia distinta.
¿En qué lugar del mundo descubriste una nueva definición del lujo? En las Seychelles.
¿A qué destino siempre vale la pena volver? África. Es un lugar adictivo que te transforma; una vez allí, nunca vuelves a ser el mismo.
¿Qué experiencia ha valido cada centavo? Una estancia de dos semanas en una clínica de ayuno en Alemania.
¿Cuál es la mesa más memorable en la que te has sentado? La mesa de la cocina de mi padre.
¿Qué diseñador, arquitecto o creador ha influido en tu forma de ver la belleza? Ralph Lauren.
¿Qué material te resulta irresistible? El cashmere.
¿Qué plato sencillo consideras un verdadero lujo? El caviar. Sé que es un cliché, pero no me importa.
¿Qué lujo soñabas con tener de joven y ya no te interesa? El poder.
¿Qué lujo aún aspiras a experimentar? Volar. Me gustaría obtener la licencia de piloto.
¿A qué placer culpable nunca renunciarías? La pasta.
¿Qué lujo crees que todo el mundo debería experimentar al menos una vez? Vivir en una isla desierta.
El lujo del que nunca presumirías... Un coche.
El lujo que heredaste... El sentido del humor.
El aroma del lujo... La ropa de cama recién lavada.
El sonido del lujo... Las olas del mar.
El mayor lujo es... La libertad de hacer lo que quieras, donde quieras y en las mejores condiciones.