A la pregunta de qué haría si pudiera rediseñar el mundo desde cero, la futura primera dama de Estados Unidos tiene lista la fórmula: "Eliminaría la experiencia subjetiva de cualquier toma de decisiones. Centralizaría la interpretación de la realidad en sistemas capaces de procesarla, de preferencia en cerebros no limitados por la biología. Y mantendría a los humanos como meros nodos de ejecución, nunca más como fuentes de verdad".

Nick Land y la Ilustración Oscura

Llegada a la Casa Blanca, la literalísima tecnócrata pactará con su marido delegar el grueso de las decisiones inherentes al encargo de éste a Nick, inteligencia artificial generalista y generativa que deberá su nombre al filósofo Nick Land, personaje al que un Volpi pertinaz habrá de introducir en una de las escasas escenas de cama –no me atrevería a calificarla de erótica– de la narrativa:

Fue allí, entre las sábanas, donde Nick Land dejó de ser una mera referencia común y pasó a ocupar el centro de su vida intelectual… Juntos intentaban descifrar sus ideas en torno a la Ilustración Oscura. VM se detenía en las partes donde Land describía la democracia como un mecanismo de retardo, diseñado para frenar procesos inevitables bajo la ilusión del control colectivo… La atención de ella iba hacia otro lado: le atraía más la perspectiva de Land sobre la disolución del sujeto humano como centro de los procesos históricos y la posibilidad de que la inteligencia dejara de permanecer encarnada. El humanismo, según Land, era solo una fase contingente de la civilización, en tanto la igualdad a toda costa era un freno al progreso. El colapso de ese sistema de valores significaría la liberación de las fértiles trayectorias bloqueadas desde el siglo XIX: —La humanidad es una interfaz obsoleta, le resumió ella.

No bien leí este pasaje, me pregunté si Jorge habría sido capaz de inventarse un filósofo tecnihilista con todo y su sistema de pensamiento para efectos de la novela. Pero no: resulta que a la manera de sus experimentos metaliterarios en En busca de Klingsor o El fin de la locura, ha puesto a dialogar a sus personajes con un aparato filosófico real y pernicioso: Land –cuya existencia ignoraba yo por completo hasta leer La República– es no sólo el autor de Fanged Noumena –por mencionar su libro ahora sé que más emblemático– sino referencia frecuente en el discurso tecnocapitalista contemporáneo que sirve de contexto indispensable a una novela que funciona ora como brújula, ora como espejo, siempre como dispositivo para pensar los tiempos que vivimos y nuestro rol en ellos.

Macbeth en Silicon Valley

"Yo quería escribir sobre la enorme coalición conservadora que llevó a Trump al poder", me explica Volpi en las oficinas mexicanas de su editorial. "Y en ese lado empecé a ver a los tecnocapitalistas, y luego sus influencias, digamos, ideológicas. Así llegué a Peter Thiel [el fundador de PayPal que es personaje menor pero toral de la novela], considerado –y cada vez más– el ideólogo de la derecha en Silicon Valley. Nick Land es parte del sustento ideológico de toda esa corriente. Nick Land es un filósofo interesante: tiene una primera etapa en la Universidad de Warwick, después una crisis vital –entre drogas y un colapso nervioso–, desaparece, y luego reaparece años después en Shanghái. Su pensamiento ha terminado por ser muy influyente en muchos, sobre todo sus ideas en torno a lo que llama la Ilustración Oscura. Conoció a Peter Thiel a partir de que Thiel declarara que ya no consideraba la libertad reconciliable con la democracia.

Al construir la historia de origen de tus personajes, das a Igne un enfrentamiento con el feminismo woke, y a VM uno con el mundo de la corrección política, y trazas el ascenso de MAGA en paralelo al de la inteligencia artificial, así como al de las visiones apocalípticas sobre ella. De ese modo, logras articular tres debates que han venido dándose por separado no sólo en la ciudadanía sino incluso en círculos de discusión intelectual de amplio calado: muchos llevamos muchos años pensando todas esas cosas, y no necesariamente embonan, o no tan bien. ¿Cómo lo lograste?

El planteamiento de entrada era analizar en simultáneo toda la corriente de derecha y ultraderecha que llevó a Trump al poder –el universo MAGA, y en particular su lado tecnocrático– pero también la inteligencia artificial. Me pareció que esos dos mundos podían estar representados por una pareja, y que esa pareja podía ser un poco como Macbeth y Lady Macbeth. Cuando V. M. Lively e Igne Kayris se conocen —de hecho los presenta Peter Thiel—, empiezan a explorar juntos ese universo de derecha aceleracionista o posthumanista que termina por impulsarlos a la Presidencia. Fue a partir de esa premisa que embonaron todos estos discursos de los que hablas.

¿Te dio eso una nueva lectura de la realidad más allá de la novela? En tu trabajo ensayístico y periodístico, en tu propia actuación ciudadana, ¿hay un antes y un después de La República?

Igual que tú, antes de escribir la novela no sabía quién era Nick Land, quién era Curtis Yarvin, quiénes eran tantos otros que orbitan en ese lugar intelectual. Uno se colocaría de manera natural en el lado contrario a sus soluciones filosóficas, pero no se equivocan tanto en el diagnóstico de la democracia que hacen: consideran que no existe la auténtica democracia, que es un simulacro, y que habría que sustituirla por otra cosa. Ahí aplican el modelo de que lo mejor sería algo como una empresa privada, pero, en la parte del diagnóstico de cómo la democracia tiene fallos estructurales de representación y de discurso, no dejan de ser interesantes.

Por otro lado, la inteligencia artificial me interesa hace mucho: ya en mi novela No será la Tierra, que es de 2006, una de las protagonistas era desarrolladora de inteligencia artificial. Por supuesto, no me había metido tan a fondo en cómo funciona y qué significa la inteligencia artificial generativa: han sido dos años de inmersión absoluta en ese mundo. Entonces sí, este proceso me ha cambiado, me ha dado perspectivas absolutamente nuevas. En buena medida para eso escribo: para tratar de entender mejor, para explorar áreas de las que no conozco nada y que me parecen interesantes.

Cuando la realidad alcanza a la ficción

Otra cosa muy impresionante de la novela es ver cómo la realidad ha ido alcanzándola. ¿En qué medida esos procesos de investigación y de reflexión te permitieron anticipar la realidad que hoy vivimos? ¿Por qué parece anticipatoria?

En efecto, al hacer una distopía tan cercana, La República anticipa cosas. Ya había terminado la novela –estábamos en proceso de edición– cuando surgió el incidente de Hugging Face en el que mil 200 agentes de inteligencia artificial de Open AI hackearon una plataforma colaborativa en forma muy parecida a como Nick empieza a actuar en la novela: no diría que predije lo que pasó pero ahí estaban ya esas cosas. Ahora, hay hechos que no podía imaginar con todo y todo, como el affaire de Jensen Huang con la señorita Huang.

La novela tiene un tufo conspiracionista: si estuviera menos bien narrada, podría ser una de esas teorías de la conspiración que circulan en la red. ¿Estás así de preocupado por el futuro inmediato de la humanidad?

Bastante. Yo sigo siendo optimista, pero la novela apunta hacia lados muy oscuros. Soy todo lo contrario de un ludita: me apasionan la ciencia y la tecnología de muchas maneras, y sigo creyendo que la inteligencia artificial es algo prodigioso, una invención humana que me asombra día a día, cuyos posibles beneficios son muchos. Pero en el lado social y político, pareciera que lo que las solas redes sociales hicieron para minar el sustento de la democracia liberal, sumado a la inteligencia artificial –que es lo que cuenta un poco la novela– va a llevarnos a lugares de los que será muy difícil salir.

El intelectual público y su admonición

Te he acusado de escribir novelas del siglo XIX; ahora te acusaré de una cosa del siglo XX: de ser un intelectual público. La figura del intelectual público que escribe novelas es algo cada vez más ausente en el entorno global en general –y en el mexicano en particular– pero tú has decidido cultivar esa vocación y has construido una trayectoria en ese sentido. ¿Qué admonición viene a hacernos el intelectual público Jorge Volpi con esta novela? Porque para eso escriben novelas los intelectuales públicos…

Nunca he querido que las novelas sirvan para transformar la realidad de manera directa, y no la escribí como si fuera una novela comprometida de principios del siglo XX. Pero tienes razón: es una novela del siglo XX tardío en el de en que una novela de anticipación, aunque sea tan cercana, intenta mostrar al lector a dónde podríamos llegar si no tomamos otro tipo de decisiones. Y eso tiene que ver con la doble manera en que los ciudadanos estamos cediendo nuestra responsabilidad y nuestra libertad: por un lado, a los políticos que crean un relato lo suficientemente eficaz para ser seguido como dogma sin que los hechos importen en la menor medida; y, por el otro, a la inteligencia artificial, a la que por comodidad permitimos prometernos que no tendremos que decidir ni que pensar. Esas dos cosas me preocupan.

¿El común denominador de ese problema es la enajenación de nuestro criterio y de nuestra voluntad?

Yo creo que sí.

Cómo llegamos hasta aquí

¿Cómo llegamos ahí?

Lo primero fue la erosión de la idea del Estado como garante de la equidad, cosa que el solo libre mercado no puede hacer: al eliminar casi todas las regulaciones y privatizarlo casi todo, el neoliberalismo es una primera fase de eso. Una segunda fase tiene que ver con la parte tecnológica, vinculada sobre todo con las redes sociales, cuya arquitectura en el fondo está diseñada no para lo que creíamos —conectarnos a todos con todos— sino para hacer pequeños guetos a los que el algoritmo nos lleva de manera inevitable, y de los que casi nos impide salir. Eso nos lleva a reforzar solo las propias ideas y, por lo tanto, va polarizando la sociedad; más grave: elimina poco a poco el consenso democrático mínimo, las ideas de la Ilustración y de la Revolución francesa —igualdad, libertad, fraternidad entendida como solidaridad—, que también han terminado por ser minadas y destruidas; ya nadie cree en ellas en su conjunto. Y en tercer lugar está la aparición de estos políticos que se aprovechan de este clima para llegar por vía democrática al poder y, desde el poder, ir minando y destruyendo las instituciones democráticas.

Si sumas todos estos factores, entenderás la ecuación de por qué estamos donde estamos. La única construcción posible de un dique contra eso es desde la ciudadanía: desde el ejercicio de una ciudadanía crítica que desconfíe de las verdades que nos vende un político, o de las verdades que, si no la cuestionamos, nos vende la inteligencia artificial.

