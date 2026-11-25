"Un juguete no compite contigo, juega en tu equipo", afirma la especialista.

Cambiar esta percepción implica dejar de preguntarnos qué le falta a nuestra relación y comenzar a pensar qué más podemos descubrir dentro de ella. Querer experimentar algo diferente no significa estar inconforme con lo que ya tenemos.

Más allá del placer físico

Explorar nuevas formas de placer no es sinónimo de insatisfacción sexual, sino de curiosidad.

Los beneficios de incorporar un juguete sexual pueden extenderse mucho más allá de la cama. La complicidad, la confianza y la comunicación también forman parte de esta experiencia.

Según una investigación de Hald, Pavan y Øverup (2025), citada por Lobatón, el uso frecuente de juguetes sexuales en pareja se asocia con una mayor satisfacción sexual, personal y en la relación.

Asimismo, un análisis publicado en el Journal of Family Psychology señala que la calidad de la comunicación sexual está más estrechamente relacionada con la satisfacción en pareja que la frecuencia con la que se habla de sexo. "Un juguete pide retroalimentación en tiempo real (“más”, “menos”, “ahí”, “así no”), y lo que se practica en la cama se lleva fuera de ella", explica Lobatón.

Expresar lo que nos gusta, establecer límites y permitirnos ser vulnerables son habilidades que también pueden favorecer nuestra dinámica cotidiana. Además, explorar juntos nos permite descubrir nuevas zonas, intensidades y ritmos que quizá no sabíamos que disfrutábamos.

¿Cómo sacar el tema sin incomodar a tu pareja?

Probablemente, lo más difícil de incorporar un juguete sexual no sea utilizarlo, sino encontrar la manera de proponerlo. Lobatón recomienda elegir un momento relajado, preferentemente fuera de la cama y evitando hacerlo justo después de tener relaciones sexuales, cuando la propuesta podría interpretarse como una crítica.

La clave está en hablar desde la curiosidad y no desde la carencia. Una manera de iniciar la conversación podría ser: "No es que algo falte, es que me encanta la idea de descubrir algo nuevo contigo". También vale la pena preguntar antes de proponer. ¿Hay algo que siempre hayas querido probar? Quizá tu pareja lleva tiempo pensando en lo mismo, pero tampoco sabía cómo mencionarlo.

Incluso elegir el juguete juntos puede convertirse en una experiencia divertida. Lo importante es que sea una decisión compartida, respetando los tiempos y límites de cada persona, sin que la curiosidad se convierta en presión.

¿Qué juguete sexual elegir para empezar?

Para una primera experiencia, lo ideal es elegir un juguete sencillo, de materiales seguros y con el que ambos se sientan cómodos. (Fotografías: PlatanoMelón)

Entre tantos diseños, tamaños y funciones, elegir un primer juguete sexual puede resultar abrumador. Lo ideal es comenzar con algo sencillo que despierte el interés de ambos.

Vibradores externos: pequeños, versátiles y fáciles de incorporar a la intimidad.

pequeños, versátiles y fáciles de incorporar a la intimidad. Vibradores para parejas: diseñados específicamente para compartir nuevas sensaciones.

diseñados específicamente para compartir nuevas sensaciones. Accesorios sensoriales: antifaces suaves o accesorios de masaje que permiten experimentar de manera gradual.

También es importante optar por materiales seguros y no porosos, utilizar lubricantes compatibles y seguir las recomendaciones de higiene y limpieza de cada producto.

Más allá de sus funciones, el mejor juguete será aquel con el que ambos se sientan cómodos. Un juguete sexual no es una fórmula mágica para recuperar el deseo ni un requisito para tener una vida sexual satisfactoria. Es una herramienta que puede abrir la puerta a nuevas conversaciones y maneras de conectar.