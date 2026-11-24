El fetiche de lo natural

Hay cierta ironía en que algo tan común como el vello púbico pueda convertirse en un fetiche. La hirsutofilia es el término utilizado para describir una atracción erótica particular hacia el vello corporal, que puede incluir el pelo de las axilas, las piernas y, por supuesto, el pubis. Para algunas personas, el vello representa naturalidad, madurez o una estética especialmente sensual; para otras, simplemente no tiene mayor relevancia.

Y aunque encontrarlo atractivo no necesariamente implica tener un fetiche, es interesante ver que aquello que algunas mujeres nos esforzamos por eliminar sea precisamente lo que otros encuentran excitante. Quizá el atractivo sexual nunca ha sido tan uniforme como nos gustaría creer.

Por cierto, el vello sí sirve para algo

Entre tantas opiniones sobre su apariencia, es fácil olvidar que el vello púbico tiene funciones biológicas. Ayuda a reducir la fricción directa sobre la piel de una zona especialmente sensible y puede ofrecer cierta protección durante las actividades cotidianas y las relaciones sexuales.

Además, eliminarlo mediante rastrillo, cera u otros métodos puede provocar irritación, pequeños cortes, foliculitis o vellos encarnados. Esto no significa que depilarse sea malo, pero sí que no existe una necesidad médica de eliminar el vello púbico por razones de higiene. Tener pelo no equivale a ser una persona sucia, del mismo modo que estar completamente depilada no garantiza una mejor higiene íntima. Como bien dijo uno de mis ‘encuestados’, lo importante es mantener una buena higiene, independientemente de la cantidad de vello.

Entonces, ¿los hombres las prefieren depiladas?

Después de leer las respuestas, investigar un poco y descubrir que hay hombres genuinamente emocionados por la existencia del vello púbico, mi conclusión es menos definitiva de lo que esperaba. No todos las prefieren depiladas, ni todos las prefieren al natural y algunos parecen estar bastante felices con cualquiera de las dos opciones. En este pequeño sondeo, el rechazo absoluto al vello no fue la postura predominante; lo que apareció con más frecuencia fue una combinación de aceptación, preferencias personales y una que otra confesión inesperada.

Claro, hablar con 20 hombres no alcanza para determinar lo que piensa toda una población, pero sí sirve para cuestionar una idea que muchas veces damos por sentada y es que la ausencia de vello no es sinónimo de ser sexualmente atractiva.

Al final, por lo menos para mí, la pregunta más interesante no sea qué prefieren los hombres, sino por qué las mujeres hemos aprendido a preocuparnos tanto por esa respuesta. Porque entre el láser, la cera, el rastrillo y la posibilidad de no hacer absolutamente nada, hay algo que debería permanecer fuera de discusión y es la libertad de decidir qué hacer con nuestro propio cuerpo, seas hombre o mujer.

Y si algo me dejó esta pequeña investigación es que, al menos para estos hombres, el deseo tiene muchas más versiones de las que caben en una cita de depilación de cera.