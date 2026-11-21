En este contexto, el auge del well-aging está profundamente ligado al bienestar integral. La piel deja de tratarse como un elemento aislado y se entiende como parte de un sistema. Y es ahí donde la medicina estética contemporánea encuentra su lugar. Desde la práctica clínica, la doctora Karen Carrillo explica su visión más integral sobre el envejecimiento. "En lugar de intervenciones invasivas, el enfoque se centra en protocolos personalizados que respetan la estructura del rostro y el ritmo biológico de cada paciente", comenta.

Tecnologías como Ultraformer, basadas en ultrasonido focalizado de alta intensidad, trabajan en capas profundas para activar colágeno sin alterar la superficie. Volnewmer favorece una piel más firme y densa con resultados progresivos gracias a la radiofrecuencia monopolar, y uno de los tratamientos más innovadores y favoritos es el Morpheus8, que combina microagujas y radiofrecuencia para mejorar textura, poros y elasticidad desde distintos niveles de la piel, mientras que el uso de toxina botulínica se orienta cada vez más hacia aplicaciones precisas que suavizan sin perder expresión ni cambiar el rostro. "La medicina estética también se dirige hacia lo regenerativo. Las enzimas recombinantes son una joya ya que actúan de forma selectiva, favoreciendo la reparación del tejido sin recurrir a procesos inflamatorios agresivos", continúa Carrillo. En este sentido, tratamientos como Hydrafacial son un excelente complemento para cuidar y mantener la buena calidad de la piel.

Sin embargo, hay un pequeño elemento que muchas veces pasa desapercibido. Vivir en un lugar como Ciudad de México implica una fuerte exposición a contaminación, ruido, estrés y sobreestimulación, factores que con el tiempo aceleran procesos de envejecimiento celular. Más que una cuestión estética, es un tema fisiológico.

Reconexión total

Por ese motivo, la desconexión se vuelve una práctica necesaria en el contexto del well-aging. Cambiar de ambiente, bajar el ritmo y permitir que el cuerpo salga del estado de alerta constante tiene efectos reales.

El festival AURA Wellness, en el hotel UNICO 20°87° de la Riviera Maya, propone precisamente eso, un espacio para reconectar desde lo esencial. Frente al Caribe, prácticas como yoga, meditación y nutrición consciente ayudan a restablecer un equilibrio que rara vez se aplica en la rutina diaria y que, sin embargo, es totalmente necesario.

Otra opción es en Grand Velas, también en Riviera Maya, establecimiento que acoge Wellnessing, un programa integral que se realiza en sus sedes de Los Cabos, Nayarit y Riviera Maya diseñado para equilibrar mente, cuerpo y alma. En Wellnessing, los participantes podrán formar parte de actividades como breathwork, sesiones fitness, baños fríos y talleres que van desde la herbolaria hasta la aromaterapia, herramientas que ayudan a liberar la carga acumulada y recuperar la claridad mental.

El mensaje principal a estas alturas es evidente. El hombre actual ya no persigue la perfección, pues hacerlo es una de las prácticas más insostenibles; ahora busca algo quizá más complejo: equilibrio, funcionalidad y una coherencia total entre lo que hace y lo que proyecta.

El well-aging no detiene el tiempo, pero, bien ejecutado, evita que nos pase por encima. Hay que entender que todo suma –lo que comes, cómo duermes, cómo te cuidas y dónde eliges desconectar– y que esta termina siendo, quizá, la forma más sofisticada de envejecer bien.

Tus aliados

Estimular colágeno Liftactiv Collagen Specialist 16, de Vichy, actúa sobre múltiples signos de la edad (arrugas, firmeza, luminosidad) gracias a su combinación de péptidos y activos que refuerzan la estructura de la piel.

Hidratación inteligente La piel bien hidratada no solo se ve mejor, funciona mejor. Fórmulas como las de Institut Esthederm ayudan a estimular los mecanismos naturales de la piel. Y sí, también cuenta lo básico: agua suficiente y buena nutrición.

Protección diaria El protector solar dejó de ser opcional. Mesoprotech, de Mesoestetic, ofrece protección de amplio espectro frente a radiación visible e invisible, clave para prevenir el envejecimiento prematuro.

"La tendencia es clara: resultados naturales, progresivos y sostenibles en los que la técnica se pone al servicio de la biología". –Dra. Karen Carrillo