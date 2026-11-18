De acuerdo con Harvard Medical School, durante las fiestas aumenta la demanda sobre las funciones ejecutivas del cerebro, responsables de organizar tareas, administrar el tiempo y tomar decisiones. Esta sobrecarga puede hacernos sentir mentalmente agotados, incluso cuando estamos haciendo cosas que normalmente disfrutamos.

A esto se suma la respuesta fisiológica al estrés, en la que intervienen hormonas como el cortisol y la adrenalina. Cuando las exigencias se acumulan y no encontramos suficiente tiempo para recuperarnos, podemos experimentar alteraciones en el sueño, irritabilidad, tensión muscular y dificultad para concentrarnos. El problema no siempre es tener demasiados planes, sino sentir que tenemos que cumplirlos todos.

El costo de celebrar

Los regalos, las cenas y los viajes pueden convertirse en una preocupación económica durante las fiestas.

(Fotografía: Canva )

Regalos, intercambios, cenas, viajes y reuniones. La Navidad tiene muchas tradiciones, pero buena parte de ellas implica gastar dinero. Entre la presión por encontrar el regalo perfecto, organizar celebraciones y mantener ciertas tradiciones, los gastos pueden acumularse rápidamente, convirtiendo una temporada de celebración en una fuente de estrés financiero.

Las redes sociales y la publicidad tampoco ayudan. Durante estas semanas, pareciera que disfrutar diciembre implica comprar más, viajar y celebrar en grande, incluso cuando nuestro presupuesto no lo permite.

Y aunque dar regalos puede ser una forma de demostrar cariño, también puede convertirse en una obligación que pesa en el bolsillo, especialmente cuando sentimos que debemos cumplir con todos.

La Navidad puede venir con ausencias

Las ausencias familiares y los recuerdos pueden intensificar la nostalgia durante esta temporada.

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Mientras algunos intentan encontrar tiempo para asistir a todas sus reuniones, otros desearían tener al menos una a la cual ir. La Navidad suele presentarse como una celebración familiar, pero no todos tienen la posibilidad de pasarla acompañados. Para quienes han perdido a alguien cercano, viven lejos de sus seres queridos o no cuentan con una red familiar, estas fechas pueden hacer que la soledad y la nostalgia se sientan con mayor intensidad.

Una cena, una canción o un lugar vacío en la mesa pueden recordarnos que las cosas ya no son como antes. A esto se suma una expectativa particular de diciembre: la idea de que todos deberíamos estar felices. Pero podemos sentir gratitud y tristeza al mismo tiempo, disfrutar una celebración y extrañar a alguien, o simplemente no tener ganas de festejar.

Celebrar también puede significar hacer menos

Establecer límites, cuidar el presupuesto y priorizar el descanso ayuda a reducir el estrés de fin de año.

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No se trata de eliminar todos los compromisos ni de renunciar a las tradiciones, sino de encontrar una forma de vivir esta temporada sin convertirla en otra lista de obligaciones.

Se recomienda mantener expectativas realistas, establecer límites financieros y reconocer que las dinámicas familiares no cambian mágicamente porque sea Navidad. Aprender a decir que no, priorizar el descanso, respetar nuestro presupuesto y dejar espacios libres en la agenda son pequeñas decisiones que pueden ayudarnos a reducir la presión.

También es importante recordar que no existe una única manera de celebrar. Pasar Navidad con amigos, crear nuevas tradiciones o elegir un plan más tranquilo puede ser tan significativo como una gran reunión familiar. Después de todo, diciembre ya viene acompañado de suficientes expectativas como para añadir una más: la obligación de disfrutarlo a la perfección.