Protección de abejas sin aguijón, un legado para el planeta

Dedicar su juventud y conocimientos a proteger el Amazonas no fue una decisión casual, pues Vásquez Espinosa considera incluso que esa es su misión en la vida. En su etapa como estudiante, un profesor la alentó a trabajar en alguna compañía reconocida para, dos décadas después, regresar a su país con ahorros para apoyar la conservación. “No creo que la Amazonía pueda esperar tanto tiempo”, reflexionó entonces.

De no hacer nada, los problemas continuarían; no solo era una cuestión de destrucción de árboles, ecosistemas y ríos, sino también de herencia cultural. Vásquez Espinosa hizo lo suyo a través de la protección de las abejas sin aguijón con un trabajo pionero a través del cual vincula la deforestación de la Amazonía con el declive de una especie fundamental para la polinización que es también capaz de producir miel con propiedades medicinales.



Rosa Vásquez Espinoza, bióloga química y conservacionista peruana. (Cortesía)

Galardonada con uno de los Premios Rolex 2026, que en esta edición cumplen su primer medio siglo, el objetivo de Vásquez Espinoza es tratar de ampliar un corredor de hábitats protegidos para abejas liderado por comunidades indígenas, todo ello con la ayuda de Amazon Research International, organización no gubernamental dedicada a proteger la biodiversidad y empoderar a las comunidades de la cuenca amazónica.

El interés de Vásquez Espinoza por la naturaleza no surgió en el colegio, sino de raíces mucho más personales. Creció entre los Andes, la selva y la ciudad, y desde pequeña se familiarizó con el conocimiento tradicional sobre las plantas. Una figura fundamental fue su abuela, que, aunque no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, fue quien le transmitió conocimientos tradicionales milenarios que ella sintió podían fusionarse con la ciencia.

“Es como juntar dos metodologías que son igual de potentes, que hacen preguntas de maneras diferentes y que nos ayudan a generar soluciones que de otra forma no serían posibles”, explicaba durante la ceremonia de entrega de los Premios Rolex 2026, celebrada en la Ciudad de México el pasado mes de septiembre.



Ese diálogo entre ciencia y tradición la condujo hasta las abejas meliponas, portadoras de sabiduría. Las abejas sin aguijón tienen memoria; son capaces de recordar las flores y las fuentes de agua, mientras que las comunidades tienen los conocimientos sobre esta especie. Para proteger a las abejas era necesario escuchar a quienes han convivido con ellas durante generaciones.

“No tenemos que reinventar todo, tenemos que escuchar”, explica. “Tenemos que trabajar con la naturaleza, no en contra o por encima de ella”, continúa. Esto se traduce en seguir el ritmo del mismo bosque y aceptar que las soluciones no se imponen desde fuera. Sin embargo, para la conservación de las abejas sin aguijón había un obstáculo importante: la falta de información y de reconocimiento legal sobre esta especie. No existían mecanismos suficientes para protegerlas.