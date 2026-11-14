Algo que comenzó como una investigación científica se convirtió en una misión urgente de conservación. Hace unos siete años, cuando estudiaba Ciencias en Estados Unidos, la bióloga química y conservacionista peruana Rosa Vásquez Espinoza se convenció de que proteger la Amazonía era algo que no podía esperar más tiempo.
Protección de abejas sin aguijón, un legado para el planeta
Dedicar su juventud y conocimientos a proteger el Amazonas no fue una decisión casual, pues Vásquez Espinosa considera incluso que esa es su misión en la vida. En su etapa como estudiante, un profesor la alentó a trabajar en alguna compañía reconocida para, dos décadas después, regresar a su país con ahorros para apoyar la conservación. “No creo que la Amazonía pueda esperar tanto tiempo”, reflexionó entonces.
De no hacer nada, los problemas continuarían; no solo era una cuestión de destrucción de árboles, ecosistemas y ríos, sino también de herencia cultural. Vásquez Espinosa hizo lo suyo a través de la protección de las abejas sin aguijón con un trabajo pionero a través del cual vincula la deforestación de la Amazonía con el declive de una especie fundamental para la polinización que es también capaz de producir miel con propiedades medicinales.
Galardonada con uno de los Premios Rolex 2026, que en esta edición cumplen su primer medio siglo, el objetivo de Vásquez Espinoza es tratar de ampliar un corredor de hábitats protegidos para abejas liderado por comunidades indígenas, todo ello con la ayuda de Amazon Research International, organización no gubernamental dedicada a proteger la biodiversidad y empoderar a las comunidades de la cuenca amazónica.
El interés de Vásquez Espinoza por la naturaleza no surgió en el colegio, sino de raíces mucho más personales. Creció entre los Andes, la selva y la ciudad, y desde pequeña se familiarizó con el conocimiento tradicional sobre las plantas. Una figura fundamental fue su abuela, que, aunque no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, fue quien le transmitió conocimientos tradicionales milenarios que ella sintió podían fusionarse con la ciencia.
“Es como juntar dos metodologías que son igual de potentes, que hacen preguntas de maneras diferentes y que nos ayudan a generar soluciones que de otra forma no serían posibles”, explicaba durante la ceremonia de entrega de los Premios Rolex 2026, celebrada en la Ciudad de México el pasado mes de septiembre.
Ese diálogo entre ciencia y tradición la condujo hasta las abejas meliponas, portadoras de sabiduría. Las abejas sin aguijón tienen memoria; son capaces de recordar las flores y las fuentes de agua, mientras que las comunidades tienen los conocimientos sobre esta especie. Para proteger a las abejas era necesario escuchar a quienes han convivido con ellas durante generaciones.
“No tenemos que reinventar todo, tenemos que escuchar”, explica. “Tenemos que trabajar con la naturaleza, no en contra o por encima de ella”, continúa. Esto se traduce en seguir el ritmo del mismo bosque y aceptar que las soluciones no se imponen desde fuera. Sin embargo, para la conservación de las abejas sin aguijón había un obstáculo importante: la falta de información y de reconocimiento legal sobre esta especie. No existían mecanismos suficientes para protegerlas.
De hecho, algunas autoridades no sabían de su existencia o importancia. “¿Y si pudiéramos cambiar eso?”, se cuestionó entonces Vásquez Espinoza.
Gracias a su esfuerzo y al trabajo en equipo que permitió documentar y explicar por qué su conservación es fundamental para la selva peruana, a finales del año 2025 las abejas sin aguijón se convirtieron en los primeros insectos en obtener derechos legales, un caso histórico y el primero de su tipo. En la práctica, esto se traduce en la protección de sus nidos y hábitats así como permitir anticiparse a amenazas a su existencia como la tala de árboles o incendios; es decir, protegerlas de manera proactiva.
El galardón que recibió Vásquez Espinoza forma parte de la Iniciativa Perpetual Planet de Rolex, que distingue a personas excepcionales cuyos proyectos contribuyen a ampliar el conocimiento sobre nuestro planeta, proteger el medio ambiente y preservar hábitats y especies. Para ella, este premio representa “un sello de confianza” y la oportunidad de seguir avanzando con el proyecto.
Hasta la fecha, Vásquez Espinoza y su equipo han explorado alrededor de 40,000 hectáreas de selva, han identificado más de 300 colmenas silvestres y 1.6 millones de abejas sin aguijón. Trabajan con 11 comunidades y capacitaron a más de 350 indígenas en apicultura sostenible, emprendimiento e investigación ecológica.
“Uno no tiene que dejar sus raíces para moverse en el mundo moderno”, es la enseñanza que Vásquez Espinoza espera transmitir a las próximas generaciones. Su deseo es que más jóvenes indígenas tengan la oportunidad de acercarse a la ciencia, liderar proyectos de conservación y seguir construyendo un futuro mejor en el que a su vez puedan preservar su identidad y contribuir a la protección y cuidado del planeta.