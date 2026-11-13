Monterrey vive un momento de expansión creativa e INSIDE, la plataforma creada por Alexis Madero desde I AM THE BOND, lo tiene claro y lo demostró a través de su primera edición: INSIDE [MTY] / Edition .01.
INSIDE: Monterrey muestra su lado más creativo de la mano de artistas, diseñadores y chefs
Se trata de una iniciativa que nace con el fin de conectar a personas, lugares e ideas, además de impulsar la visibilidad de la región como un gran destino cultural.
“La idea nació junto con FAMA, al preguntarnos cómo hacer que más gente volteara a ver Monterrey y lo que está pasando en la ciudad. Queremos que más personas se den la oportunidad de visitarla, conocer a su gente y descubrir su escena cultural. INSIDE nace para conectar todo eso y hacerlo crecer juntos. No van a voltear a ver un solo proyecto: ¡nos van a voltear a ver a todos!”, explica Alexis Madero.
Este proyecto tomó como punto de partida la novena edición de la feria de arte FAMA y sumó las iniciativas de Cuadrante y Las Artes Monterrey. A partir de ellas, el recorrido abrió otras puertas a la escena local, con sus propios protagonistas como anfitriones.
Durante cuatro días, los invitados visitaron los estudios de artistas como Leo Marz y Andrés Anza para sumergirse en sus procesos creativos. También, tuvieron la oportunidad de conocer el universo creativo de la diseñadora Raquel Santos a través de Ká, y Javier García Yturria y Mariano Garza recibieron al grupo para conocer la colección privada de JAVI.
Eso no fue todo; el recorrido también incluyó el estudio de Los Patrones y el showroom de BULBO, donde se presentó por primera vez The Origin, una colaboración BOCCI.
En el caso de las exhibiciones de arte público, presentadas por Las Artes Monterrey, fueron recorridas junto a Eliud Nava y Verónica González, con Daniel Pérez y Adair Vigil compartiendo las ideas detrás de sus piezas.
La agenda incluyó una aproximación a la historia y al paisaje de la ciudad. Óscar Estrada compartió relatos de Monterrey y la restauradora Selene Velázquez condujo una caminata por el Centro para conversar sobre la recuperación de sus espacios. Una inmersión en La Huasteca abrió otra perspectiva de la ciudad y su paisaje.
Las experiencias gastronómicas en restaurantes y cafeterías no faltaron: Vernáculo, Jabalina, Mariscos Chinos, Colmillo, Café Belmonte y Café Base, fueron las anfitrionas.
Carnes Ramos, Tequila 7 Leguas y Carta Blanca se sumaron a este encuentro como aliados, acompañando una celebración de la cocina, las tradiciones y la cultura regia.
Con Carnes Ramos, cinco chefs se reunieron alrededor del fuego para celebrar la cocina del norte: Artemio Salinas, Hugo Guajardo, Wicho Villanueva, Manuel Orozco y Chuy Villarreal.
Más allá de presentar una agenda de actividades, INSIDE [MTY] / Edition .01. buscó acercar a los asistentes a lo que ocurre en la escena cultural de Monterrey. ¿El propósito? Que más personas se interesen por el turismo en esta ciudad.