INSIDE: Monterrey muestra su lado más creativo de la mano de artistas, diseñadores y chefs

Se trata de una iniciativa que nace con el fin de conectar a personas, lugares e ideas, además de impulsar la visibilidad de la región como un gran destino cultural.

“La idea nació junto con FAMA, al preguntarnos cómo hacer que más gente volteara a ver Monterrey y lo que está pasando en la ciudad. Queremos que más personas se den la oportunidad de visitarla, conocer a su gente y descubrir su escena cultural. INSIDE nace para conectar todo eso y hacerlo crecer juntos. No van a voltear a ver un solo proyecto: ¡nos van a voltear a ver a todos!”, explica Alexis Madero.

Este proyecto tomó como punto de partida la novena edición de la feria de arte FAMA y sumó las iniciativas de Cuadrante y Las Artes Monterrey. A partir de ellas, el recorrido abrió otras puertas a la escena local, con sus propios protagonistas como anfitriones.



Durante cuatro días, los invitados visitaron los estudios de artistas como Leo Marz y Andrés Anza para sumergirse en sus procesos creativos. También, tuvieron la oportunidad de conocer el universo creativo de la diseñadora Raquel Santos a través de Ká, y Javier García Yturria y Mariano Garza recibieron al grupo para conocer la colección privada de JAVI.

Eso no fue todo; el recorrido también incluyó el estudio de Los Patrones y el showroom de BULBO, donde se presentó por primera vez The Origin, una colaboración BOCCI.