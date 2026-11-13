Actualmente, existen tratamientos farmacológicos, como el minoxidil y la finasterida, así como procedimientos complementarios, entre ellos el plasma rico en plaquetas (PRP). Sin embargo, no todos actúan de la misma manera ni son adecuados para todos los pacientes. Por ello, contar con un diagnóstico médico personalizado sigue siendo el primer paso para elegir el tratamiento más apropiado.

Regenera Activa AMT: una alternativa de medicina regenerativa

Entre las alternativas de medicina regenerativa que han despertado interés se encuentra Regenera Activa AMT, un procedimiento que utiliza tejido del propio paciente con el propósito de favorecer el entorno de los folículos pilosos que todavía conservan actividad.

La técnica consiste en obtener una pequeña muestra de tejido de una zona donadora del cuero cabelludo. Posteriormente, esta se procesa para preparar un material que se administra mediante microinyecciones en las áreas donde se presenta una disminución de la densidad capilar.

Se trata de un procedimiento ambulatorio que puede realizarse con anestesia local y que no requiere un trasplante de folículos. Los primeros cambios, cuando se presentan, pueden comenzar a observarse alrededor del tercer mes, aunque los resultados varían según las características y condiciones de cada paciente.

Es importante destacar que la evidencia científica sobre su eficacia aún es limitada. Por lo tanto, no debe considerarse una solución definitiva contra la calvicie ni una garantía de recuperación del cabello en zonas donde los folículos han dejado de funcionar.

Como explica el Dr. Goldzweig Hans, el objetivo de este enfoque es trabajar con los folículos que aún mantienen actividad, en lugar de prometer una transformación inmediata.

El injerto capilar no siempre es el primer paso

El trasplante capilar ha ganado popularidad gracias a los resultados estéticos que puede ofrecer. Sin embargo, detrás de esas transformaciones existe un procedimiento quirúrgico que requiere una adecuada planeación, un periodo de recuperación y seguimiento médico.

Entre sus posibles complicaciones se encuentran la inflamación, las infecciones, las cicatrices, las alteraciones de la sensibilidad y los resultados poco naturales cuando la técnica no se realiza correctamente. Además, es importante considerar que el injerto no necesariamente detiene la caída del cabello no trasplantado.

Por esta razón, antes de tomar una decisión, conviene evaluar el estado de los folículos, la progresión de la alopecia y las posibilidades reales de cada tratamiento.

El injerto capilar no detiene necesariamente la caída del cabello no trasplantado, por lo que el seguimiento médico es fundamental.

(Fotografía: Canva )

“En salud capilar, esperar a que exista una pérdida importante de cabello no siempre es la mejor estrategia. La valoración temprana nos permite conocer qué está sucediendo con el folículo y establecer un tratamiento acorde con las necesidades de cada paciente”, señala el Dr. Bernardo Goldzweig Hans.

Esto no significa que los tratamientos regenerativos sustituyan al injerto capilar. Se trata de alternativas con objetivos y alcances diferentes, cuya elección debe basarse en el diagnóstico médico, la evidencia científica disponible y las expectativas de cada paciente.

La medicina regenerativa forma parte de esta evolución en el cuidado del cabello y abre nuevas posibilidades para abordar la pérdida capilar. Sin embargo, su aplicación debe ir siempre acompañada de una valoración profesional y expectativas realistas. Porque, cuando se trata de salud capilar, actuar a tiempo puede ser tan importante como elegir el tratamiento adecuado.