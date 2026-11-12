Si fuera por Nostradamus, los mayas, el día del juicio final bíblico y las profecías cronológicas, el mundo se habría acabado hace muchísimo tiempo. Cada tanto, una nueva teoría, profecía o amenaza espacial pone en la cuerda floja la continuidad del mundo como lo conocemos. ¿Y adivina qué? Seguimos aquí, igual que las teorías sobre el fin de los tiempos, porque sí, hay una nueva, y esta dice que mañana, viernes 13, será nuestro último día sobre la Tierra.
¿Se acaba el mundo? Un estudio asegura que mañana es el fin de los tiempos
Un estudio con 66 años de historia
Vaya casualidad que el estudio en el que se basa esta nueva teoría se llame "Doomsday" y tenga 66 años, pero es uno de los más conocidos sobre el fin del mundo (¿conocidos por quién?).
Los investigadores de "Doomsday" crearon en 1960 una fórmula matemática para calcular el fin de la humanidad. Según uno de los estudiosos, el físico austriaco-estadounidense Heinz von Foerster, el resultado nos lleva hasta el día de mañana, viernes 13 de noviembre (qué apropiado).
El grupo tomó en cuenta datos históricos sobre la población mundial de los últimos dos milenios y ajustó una curva de crecimiento a esos datos. Según su proyección, la curva alcanzaría un valor infinito en noviembre de este año. En palabras menos científicas: mañana la Tierra habría multiplicado su población hasta el infinito y, en la mente de estos investigadores, la humanidad terminaría aplastándose a sí misma por la superpoblación.
Y sí, la Tierra está superpoblada, la calidad del aire es cada vez peor, las grandes empresas crecen a costa de todo el planeta, hay guerras y las naciones son gobernadas por personas con intereses propios. Pero de entre todos estos problemas, la población infinita es el menor (aunque sí es parte del conflicto).
Lo que la curva no vio venir
En su momento, el estudio causó pánico, cuando nadie veía venir la inteligencia artificial y se pensaba que el futuro eran los autos voladores. Aun así, había algo importante dentro de esta alarmante predicción: Von Foerster buscaba llamar la atención sobre el problema de la superpoblación, pero su propio estudio sufrió un revés. Hasta los años 90, la curva siguió el curso predicho, pero el crecimiento cayó de manera notable en los últimos años y las proyecciones actuales prevén una estabilización.
La población sigue creciendo, eso es un hecho, pero lo hace de forma mucho más lenta. El número de personas aumentó por la disminución de la mortalidad y, después, la gente comenzó a tener menos hijos. Según estimaciones, la población alcanzará su punto más alto en 2080 y a partir de ahí comenzará a disminuir.
Otras fechas, el mismo final
Como esta, ha habido un sinfín de teorías que anuncian el fin del mundo. En 1910, la llegada del cometa Halley vino acompañada de titulares que aseguraban que su paso dejaría en la Tierra un gas venenoso que acabaría con todo.
El 21 de diciembre de 2012, el calendario maya se interpretó como el fin de los tiempos, aunque quizá simplemente ya no había más espacio en la piedra para seguir escribiendo.
Pero si lo pensamos con más calma, quizá el fin de los tiempos no sea una predicción ni una teoría. Quizá nos tome por sorpresa y es muy probable que tampoco se trate de un cometa gigante ni de un gas venenoso. Tal vez somos nosotros quienes nos estamos llevando al fin de la Tierra como la conocemos y apenas nos damos cuenta.
Paga tu tarjeta de crédito, no renuncies a tu trabajo y tampoco mandes ese mensaje: mañana todo seguirá igual que hoy.