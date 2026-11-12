Y sí, la Tierra está superpoblada, la calidad del aire es cada vez peor, las grandes empresas crecen a costa de todo el planeta, hay guerras y las naciones son gobernadas por personas con intereses propios. Pero de entre todos estos problemas, la población infinita es el menor (aunque sí es parte del conflicto).

Lo que la curva no vio venir

En su momento, el estudio causó pánico, cuando nadie veía venir la inteligencia artificial y se pensaba que el futuro eran los autos voladores. Aun así, había algo importante dentro de esta alarmante predicción: Von Foerster buscaba llamar la atención sobre el problema de la superpoblación, pero su propio estudio sufrió un revés. Hasta los años 90, la curva siguió el curso predicho, pero el crecimiento cayó de manera notable en los últimos años y las proyecciones actuales prevén una estabilización.

La población mundial crece más lento de lo previsto y, según estimaciones, tocará su punto máximo en 2080. (Fotografía: Canva )

La población sigue creciendo, eso es un hecho, pero lo hace de forma mucho más lenta. El número de personas aumentó por la disminución de la mortalidad y, después, la gente comenzó a tener menos hijos. Según estimaciones, la población alcanzará su punto más alto en 2080 y a partir de ahí comenzará a disminuir.

Otras fechas, el mismo final

Como esta, ha habido un sinfín de teorías que anuncian el fin del mundo. En 1910, la llegada del cometa Halley vino acompañada de titulares que aseguraban que su paso dejaría en la Tierra un gas venenoso que acabaría con todo.

De la llegada del cometa Halley en 1910 al calendario maya de 2012, hay un sinfín de predicciones que no se cumplieron. (Fotografía: GREENLAND - IMDb )

El 21 de diciembre de 2012, el calendario maya se interpretó como el fin de los tiempos, aunque quizá simplemente ya no había más espacio en la piedra para seguir escribiendo.

Pero si lo pensamos con más calma, quizá el fin de los tiempos no sea una predicción ni una teoría. Quizá nos tome por sorpresa y es muy probable que tampoco se trate de un cometa gigante ni de un gas venenoso. Tal vez somos nosotros quienes nos estamos llevando al fin de la Tierra como la conocemos y apenas nos damos cuenta.

Paga tu tarjeta de crédito, no renuncies a tu trabajo y tampoco mandes ese mensaje: mañana todo seguirá igual que hoy.