Algo que he empezado a cuestionarme en terapia es de dónde vienen todas esas ideas que damos por hecho sobre el amor. Porque, si lo pensamos, nadie nace sabiendo cómo debería ser una relación. Vamos construyendo esa imagen a partir de lo que vimos en casa, las relaciones que nos rodearon, nuestras propias experiencias y las historias románticas con las que crecimos. Y aunque tener referentes no es necesariamente malo, el problema aparece cuando confundimos nuestra idea del amor con la única manera válida de vivirlo.

Esperamos que nuestra pareja sea detallista de cierta manera, que tenga la iniciativa, que nos busque cuando queremos sentirnos importantes o que entienda nuestro silencio sin necesidad de hacer preguntas. Y cuando no sucede, nos decepcionamos. Lo curioso es que muchas veces la otra persona ni siquiera hizo algo malo, simplemente no actuó como imaginábamos. Así es como las expectativas se convierten en exigencias silenciosas y, sin darnos cuenta, dejamos de observar cómo nos quiere realmente alguien para concentrarnos en todas las formas en las que no nos está queriendo como nosotros quisiéramos.

Cuando la tranquilidad se confunde con falta de amor

Que la relación deje de sentirse como montaña rusa no significa que el vínculo se haya debilitado. (Fotografía: Canva )

Hay algo particularmente adictivo en las primeras semanas de una relación. La incertidumbre, los nervios antes de una cita, las conversaciones interminables y la emoción de descubrir a alguien. Es una etapa en la que casi cualquier gesto parece especial. Pero inevitablemente llega un momento en el que las cosas se estabilizan y ya no hay tantas primeras veces, las conversaciones incluyen pendientes del trabajo, cansancio o problemas cotidianos y los planes pueden ser tan simples como quedarse en casa sin hacer absolutamente nada. Y aunque eso también puede ser una forma muy bonita de intimidad, a veces cuesta reconocerlo.

Una de las cosas que más me interesa entender de esta transición es por qué podemos llegar a interpretar la tranquilidad como una señal de que algo anda mal. Desde la psicología existe una explicación interesante: durante el enamoramiento, la novedad y la anticipación activan sistemas de recompensa en el cerebro que hacen que cada encuentro, mensaje o gesto se sienta especialmente emocionante. Con el tiempo, esa intensidad suele transformarse y la confianza, la familiaridad y la seguridad emocional pueden comenzar a ocupar el lugar de esa incertidumbre inicial. Que una relación deje de sentirse como una montaña rusa no significa que el vínculo se haya debilitado.

Y aquí viene algo que personalmente me cuesta aceptar: quizá no siempre extraño cómo me trataban al principio, sino cómo me hacía sentir esa etapa. Me parece interesante pensar cuántas veces hemos confundido la ausencia de emoción constante con la ausencia de amor, como si una relación necesitara sorprendernos todos los días para seguir siendo valiosa. Porque es relativamente fácil enamorarse de alguien cuando todo es novedad; lo complicado, y probablemente lo más significativo, es seguir eligiendo a esa persona cuando la emoción inicial se transforma en algo mucho más cotidiano.

El peligro de esperar algo que nunca pedimos

Un buenos días puede ser prueba de amor para uno y solo un gesto lindo para el otro: hablarlo evita la decepción. (Fotografía: Canva )

Pensemos en algo tan sencillo como un mensaje. Para una persona, recibir un buenos días puede ser una muestra de cariño importante; para otra, puede ser un gesto agradable, pero no indispensable. Ninguna de las dos está necesariamente equivocada. El conflicto aparece cuando uno espera ese mensaje como prueba de amor y el otro ni siquiera sabe que existe esa expectativa. Así, algo que pudo resolverse con una conversación termina convirtiéndose en una pequeña decepción que se acumula junto con muchas otras.

Una pregunta que me parece importante llevar a terapia es cómo distinguir entre una necesidad emocional y una expectativa idealizada. Porque no es lo mismo necesitar atención, afecto o seguridad dentro de una relación que esperar que nuestra pareja demuestre esas cosas de una forma específica y en el momento exacto en que nosotros lo imaginamos. Por supuesto, esto tampoco significa justificar la indiferencia o acostumbrarnos a recibir menos de lo que necesitamos. Hay una diferencia enorme entre aceptar que alguien tiene una manera distinta de demostrar cariño y conformarse con una relación donde no existe reciprocidad.

Pero también vale la pena preguntarnos cuántas discusiones comienzan porque esperamos que la otra persona sepa exactamente lo que queremos sin haberlo dicho nunca. Comunicar lo que necesitamos no es lo mismo que exigir que alguien adivine cómo queremos ser amados. Quizá una parte importante del compromiso consiste precisamente en eso: aprender a hablar de nuestras expectativas antes de convertirlas en reclamos.

Aprender a querer sin un guion

Amar de verdad también es reconocer el cariño en los días más normales, sin mariposas ni grandes gestos. (Fotografía: iStock)

No creo que la solución sea dejar de esperar cosas de una relación. Todos tenemos necesidades, límites y ciertas ideas sobre lo que buscamos en una pareja. Renunciar a ellas tampoco sería saludable. Pero sí creo que vale la pena cuestionarnos de dónde vienen algunas de nuestras expectativas y, sobre todo, qué tanto espacio dejamos para que la otra persona sea quien realmente es. ¿Quiero que mi pareja haga esto porque es importante para mí o porque aprendí que así se demuestra el amor? ¿Me siento poco querida porque mis necesidades no están siendo atendidas o porque extraño la emoción de las primeras semanas? ¿Estoy viendo a la persona que tengo enfrente o comparándola constantemente con una versión idealizada?

Personalmente, sigo aprendiendo que la calma no necesariamente significa desinterés, que la rutina no tiene por qué ser enemiga del romance y que una relación no necesita sentirse extraordinaria todo el tiempo para ser especial. Quizá crecer emocionalmente también implica aceptar que el amor real tiene días comunes, conversaciones incómodas, silencios, cansancio y momentos que nunca aparecerían en una película. Y que eso no lo hace menos bonito.

Al final, tal vez amar de verdad no se trata de encontrar a alguien que interprete perfectamente el papel que imaginamos, sino de descubrir si podemos construir una historia con la persona que realmente es. Una historia que no siempre tenga mariposas, grandes gestos o escenas memorables, pero que nos haga sentir queridos incluso cuando no está pasando nada extraordinario. Porque quizá el amor más valioso no es el que consigue emocionarnos como el primer día, sino el que aprendemos a reconocer incluso en los días más normales.