Teatro y arte: tres actividades imperdibles para hacer en noviembre

EL UNIVERSO DE PRINCE





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La exposición “Richard Prince: Cuéntamelo todo” reúne más de 140 obras que recorren más de cuatro décadas de trayectoria del pintor y fotógrafo estadounidense, desde 1970 hasta la actualidad. La muestra abarca algunas de sus series más emblemáticas –como Cowboys, Girlfriends, Jokes y Cartoons–, así como sus primeras refotografías, pinturas y esculturas. Curada por el propio Prince junto con Kit Hammonds, curador en jefe del Museo Jumex, es su primera gran exposición en Latinoamérica.

Dónde: Museo Jumex, CDMX.

Cuándo: Hasta el 7 de febrero de 2027.

EL AMOR DESDE EL ARTE





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El amor, la amistad y las emociones cotidianas cobran vida en “Renoir and Love”, una exposición con destacadas pinturas impresionistas de Pierre-Auguste Renoir. Son 40 obras que capturan la complejidad de las relaciones humanas y recorren la mirada del artista entre las décadasde 1860 y 1880. Procedente del Museode Orsay de París, la muestra incluye su icónica pintura Baile en el Moulin de la Galette (1876), exhibida por primera vez en el Reino Unido, así como otras escenas que transmiten la alegría y la intimidad de la vida parisina.

Dónde: The National Gallery, London.



Cuándo: Hasta el 31 de enero de 2027.