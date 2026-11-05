Pero antes de que corras a comprar un panel de luz roja, vale la pena aclarar algo: tomar luz natural por las mañanas también tiene grandes beneficios, especialmente para regular el ritmo circadiano y mejorar el descanso, aunque no sustituye los efectos específicos de la fotobiomodulación.

¿Qué beneficios tiene? La terapia de luz roja podría favorecer la recuperación muscular, disminuir el dolor después del ejercicio y contribuir a la reparación de tejidos y al cuidado de la piel. Sin embargo, sus resultados dependen del tipo de dispositivo, la dosis y la frecuencia de uso, y todavía se necesita más investigación para confirmar varios de estos beneficios.

Contraste térmico - LeBron James

Esta terapia se centra en combinar la exposición al frío extremo, mediante crioterapia o baños de hielo, con sesiones de calor en saunas tradicionales o infrarrojos. Y volvemos a lo mismo: la crioterapia de cuerpo entero puede ser una alternativa bastante costosa frente al clásico baño de hielo, en el que el cuerpo se expone a temperaturas bajas durante algunos minutos.

Por otro lado, la terapia de calor consiste en someter al cuerpo a temperaturas elevadas durante periodos controlados. El calor ayuda a relajar las fibras musculares, favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y estimula la circulación. Aunque sudar puede hacernos sentir renovados, la eliminación de toxinas sigue siendo principalmente tarea del hígado y los riñones.

Al alternar entre frío y calor se producen cambios en la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, un efecto que suele compararse con una especie de bombeo circulatorio. Esta combinación podría ayudar a aliviar la sensación de fatiga y el dolor muscular después de un esfuerzo físico intenso.

¿Qué beneficios tiene? Puede contribuir a la disminución del dolor muscular, mejorar temporalmente la circulación sanguínea, favorecer la relajación y reducir la percepción de fatiga después del ejercicio. Eso sí, la evidencia sobre una recuperación muscular más rápida todavía es variable, y la exposición a temperaturas extremas no es recomendable para todas las personas.

Sobriedad - Lewis Hamilton y Tom Holland

Esta sí que no te va a costar nada. De hecho, si te gusta —o te gustaba— mucho la fiesta y los tragos, probablemente hasta te ayude a ahorrar bastante dinero. Tanto el piloto como el actor optaron por un estilo de vida sin alcohol, buscando mayor claridad mental, bienestar físico y una relación más consciente con sus hábitos.

Aunque las razones que los llevaron a dejar el alcohol fueron diferentes, ambos terminaron apostando por una nueva forma de disfrutar las bebidas sin necesidad de consumirlo. Incluso crearon sus propias marcas: Bero, en el caso de Holland, y Almave, por parte de Hamilton.

Y es que dejar de beber no significa renunciar a la vida social. Cada vez existen más alternativas que permiten disfrutar de una buena bebida sin los efectos negativos del alcohol sobre el organismo.

¿Qué beneficios tiene? Dejar el alcohol puede mejorar la calidad del sueño, favorecer la hidratación y la apariencia de la piel, facilitar la digestión y contribuir al control del peso. A largo plazo, también ayuda a proteger la salud del hígado, reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de diversas enfermedades, incluidos algunos tipos de cáncer.

Boxeo y circuitos metabólicos - Michael B. Jordan

Si alguna vez viste a Michael B. Jordan en la saga Creed, seguramente te preguntaste cómo consiguió ese físico de boxeador profesional. La respuesta está en una combinación de boxeo, entrenamiento de fuerza y circuitos metabólicos de alta intensidad, diseñada junto a su entrenador Corey Calliet.

Estos circuitos combinan ejercicios de resistencia cardiovascular con movimientos de fuerza y potencia, manteniendo el ritmo cardiaco elevado durante buena parte del entrenamiento. La idea es aumentar el gasto energético, desarrollar resistencia y conservar la masa muscular al mismo tiempo. Y aunque Jordan llevó su preparación a niveles propios de un atleta profesional, muchos de estos ejercicios pueden adaptarse a una rutina mucho más sencilla.

Por ejemplo, una sesión puede incluir saltos de cuerda, sentadillas, lagartijas, abdominales y burpees, realizados de manera consecutiva, con pequeños descansos entre rondas. No necesitas un gimnasio de lujo para comenzar; basta con adaptar la intensidad a tu condición física y ser constante.

¿Qué beneficios tiene? Este tipo de entrenamiento puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular, aumentar la resistencia física, desarrollar fuerza muscular y favorecer el control de la grasa corporal. Además, el boxeo trabaja la coordinación, la agilidad y la concentración, mientras que el ejercicio regular también puede contribuir a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Ayuno intermitente - Zac Efron

Después de seguir una dieta vegana durante aproximadamente dos años, Zac Efron decidió cambiar su alimentación y experimentar con el ayuno intermitente, una práctica que consiste en concentrar las comidas dentro de una ventana específica de tiempo y pasar el resto del día sin consumir alimentos.

En su caso, el actor ha hablado de una rutina basada en dos comidas principales al día, comenzando alrededor de las 11 de la mañana. Su alimentación incluye proteínas, vegetales, caldo de huesos y carbohidratos complejos como el camote o la quinoa. Todo esto acompañado de una buena hidratación y una dieta enfocada en mantener su rendimiento físico.

A diferencia de las dietas extremas que siguió para conseguir el físico que vimos en Baywatch, Efron ha buscado adoptar hábitos que le permitan sentirse con más energía y mantener una relación más equilibrada con su cuerpo.

Pero ojo, porque el ayuno intermitente no es para todo el mundo. En el caso de las mujeres, especialmente durante la etapa reproductiva, los ayunos prolongados o acompañados de una ingesta insuficiente de calorías pueden afectar la disponibilidad energética del organismo y, en algunos casos, alterar el ciclo menstrual y la función hormonal. Esto no significa que todas las mujeres deban evitarlo, sino que sus efectos dependen de factores como la edad, el estado de salud, la alimentación y la intensidad del ayuno. Por eso, antes de adoptarlo, lo ideal es consultar con un profesional de la salud.

¿Qué beneficios tiene? En algunas personas, el ayuno intermitente puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar el peso y regular ciertos indicadores metabólicos. Sin embargo, sus beneficios no necesariamente superan los de una alimentación equilibrada con horarios convencionales, y lo más importante sigue siendo consumir suficientes nutrientes y mantener hábitos sostenibles a largo plazo.