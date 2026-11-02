Los amigos no son solamente las partes de nuestra alma que tenemos repartida por el mundo. Son, sobre todo, nuestro sentido de la realidad. Por eso el filósofo escocés David Hume, tras dedicar horas y horas a reflexionar sobre la verosimilitud de sus percepciones sobre el mundo, corría a jugar una partida de backgammon con sus amigos y pasaba un rato feliz a su lado, hablando de todas esas cosas que son bagatelas para la filosofía y sustanciosas para el mundo de la vida. Cuando regresaba a sus meditaciones, no hallaba en ellas más que una frialdad forzada.

La amistad descubre en nosotros valores que hasta que la mirada del amigo los ha sacado a la luz permanecían latentes. Benjamin Taylor explicaba así la razón de su amistad con el también escritor Philip Roth: “Me hizo sentir que mi mejor yo era mi verdadero yo”, escribió. La amistad es, pues, una forma rigurosa del autoconocimiento. Conocerse en el amor mutuo es también una manera clarividente de llegar a conocerse a uno mismo.

Séneca Pérez fue un ácrata condenado a muerte por formar parte de los perdedores de la guerra civil española. Cuando iba a ser fusilado y todos los presos formaban ante él, una mano anónima, pero amiga, lanzó a sus pies un manojo de cebollas. Parece un sinsentido, pero si pensamos en el hambre que se pasaba en las cárceles y que Pérez era vegetariano, puede considerarse un grandioso gesto de amistad.

El escritor búlgaro Jordan Radichkov escribió que “La bida es una ermoza frase yena de faltas de hortografía”. Así son los amigos reales. Pero gracias a ellos, y a medida que envejecemos a su lado, vamos comprendiendo que hay alguna línea mejorable en el Quijote, pero que el Quijote ha sobrevivido a todos sus correctores.

Acerca del autor: Gregorio Luri (1955) reside en las orillas del Mediterráneo, cerca de Barcelona, lamentando no haber tenido suficiente inteligencia para capacitarse como farero. Ya jubilado, lee, escribe y alimenta al niño que aún sobrevive en su interior para que nunca se canse de otear el horizonte, reto natural de cualquier humano que se precie. A veces se pone tremendo, se sube sobre sus hombros y dice cosas como estas... Que quizás crea.