El mundo literario tiene grandes novelas de terror, pero cuando se trata de representar el paso de la vida a la muerte, los espíritus y las leyendas, como México no hay dos. En esta temporada, en el marco del Día de Muertos, te compartimos una lista de novelas mexicanas que retratan ese tránsito al mundo de los espíritus.
Pueblos de fantasmas y almas en pena: novelas mexicanas para esta temporada
La muerte de Artemio Cruz
, de Carlos Fuentes
Fuentes plasmó en este libro un retrato complejo de la culpa durante el último aliento de un magnate corrupto. Desde su lecho de muerte, el protagonista repasa las traiciones de su pasado y la muerte aparece no como un final, sino como un reflejo y el único juez capaz de desnudar el alma.
En esta novela, el fin de la vida es la última frontera de la conciencia y una fuerza de justicia que obliga a un hombre poderoso a rendir cuentas ante sí mismo.
Pedro Páramo
, de Juan Rulfo
Un viaje lleno de fantasmas al corazón de Comala, un pueblo abandonado y místico ubicado en Colima. Juan Preciado busca a su padre, pero la frontera entre el presente y el pasado se desdibuja y muestra que la muerte no es una ausencia, sino una condena eterna en la que vivos y muertos coexisten.
Aquí el fin de la vida es un eco atrapado en un pueblo donde los murmullos revelan culpa y los recuerdos pesan demasiado.
Aura
, de Carlos Fuentes
En esta novela la muerte se disfraza de juventud y de los deseos del corazón. Un joven historiador queda atrapado en una casona en penumbras, donde descubre que la muerte no es destrucción, sino un ciclo de reencarnación.
En Aura, el fin de la vida se desafía mediante rituales oscuros y un amor obsesivo que trasciende la tumba. La novela demuestra que el tiempo y la vejez pueden vencerse, siempre que se esté dispuesto a pagar el precio de convertirse en un fantasma del pasado.
Los recuerdos del porvenir
, de Elena Garro
Considerada una obra maestra de la literatura rural, esta novela hace que el pueblo de Ixtepec narre su propia decadencia a manos de la violencia militar. La narración se siente suspendida en el tiempo y la muerte no es un suceso, sino una condición cotidiana que ha matado las esperanzas de sus habitantes.
La muerte se entrelaza con el destino del pueblo y transforma la memoria en una trampa donde los vivos se van convirtiendo en fantasmas y la única forma de escapar del dolor es quedar petrificado en el olvido.
El luto humano
, de José Revueltas
Un grupo de campesinos huye de una inundación mientras carga con el cadáver de una niña. El libro narra un paisaje desolado y hostil en el que los personajes pierden la esperanza y la muerte es el destino que acompaña al mexicano desde su nacimiento.
Aquí la muerte es una fuerza cósmica y social que devora a la revolución y a la fe, y convierte la agonía de los hombres en un luto colectivo donde la tierra se siente maldita y la destrucción es la única certeza.