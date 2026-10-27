Y lo prometido es deuda: el diseño viene en siete colores: azul, verde, rosa, amarillo, morado, naranja y plata. Estará disponible para apartarse a partir del 28 de octubre y llegará a las tiendas el 6 de noviembre, con un precio inicial de $35,999 pesos.

Una MacBook Pro más potente y con hasta 24 horas de batería

Fotografía: Cortesía

La iMac no llega sola. Apple también presentó una nueva MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6, pensada para quienes necesitan más potencia para trabajar, crear contenido o ejecutar tareas exigentes sin que la computadora se quede atrás.

Su nuevo chip incorpora una CPU de 12 núcleos y una GPU de 12 núcleos, con mejoras que se traducen en un rendimiento gráfico hasta 30% más rápido y un procesamiento de tareas de inteligencia artificial hasta 25% más veloz en comparación con el modelo con M5.

Pero hay algo que seguramente agradecerás si pasas buena parte del día frente a la computadora: hasta 24 horas de batería. Además, incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y almacenamiento más rápido para trabajar con archivos pesados, editar contenido y ejecutar tareas que requieren mayor potencia.

La pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas se mantiene entre sus grandes atractivos, con una opción de acabado nanotexturizado que reduce los reflejos. También suma una cámara de 12 megapíxeles con Center Stage, un sistema de seis bocinas y una variedad de puertos para conectar otros dispositivos.

Disponible en negro espacial y plata, la nueva MacBook Pro podrá apartarse a partir del 28 de octubre y llegará a las tiendas el 6 de noviembre. Su precio inicial es de $44,999

Mini, pero con pantalla OLED

La nueva iPad mini con pantalla OLED apuesta por colores más vivos, un diseño delgado y un mejor rendimiento gráfico. (Fotografía: Cortesía )

Poder llevarla a todos lados sigue siendo la apuesta de la iPad mini, que para esta nueva edición estrena una pantalla OLED de 8.5 pulgadas, con negros más profundos y, por supuesto, colores más vivos y un brillo de hasta 1,200 nits. Todo esto en un diseño de apenas 5.4 milímetros de grosor.

Claro, también hay actualizaciones en el rendimiento. Con el nuevo chip A20 Pro, mejora el rendimiento gráfico, lo que también acelera las tareas que requieren inteligencia artificial.

Aunque, por supuesto, hay otros detalles que no pasan desapercibidos, como su cámara frontal de 12 megapíxeles, que ahora se ubica en el borde superior, lo que la hace perfecta para las videollamadas. Y, como último detalle, ahora suma resistencia al agua y al polvo con certificación IP67, que permite una inmersión temporal de hasta un metro durante un máximo de 30 minutos.

Estará disponible en los acabados medianoche y blanco estrella, con capacidades de almacenamiento de 128, 256 y 512 GB. Además, será compatible con el Apple Pencil Pro y el Apple Pencil con USB-C.

Las preventas comenzarán el 28 de octubre y estará disponible a partir del 6 de noviembre, con un precio inicial de $16,999 pesos.

Siri AI, en modo políglota

La última actualización no es un dispositivo, pero sí una nueva forma de interactuar con ellos. Siri AI, la nueva versión del asistente de Apple impulsada por Apple Intelligence, amplía su disponibilidad e incorpora el español, además del francés, japonés, coreano y portugués.

Con las actualizaciones de software iOS 27.2, iPadOS 27.2 y macOS 27.2, Siri busca ofrecer conversaciones más naturales y respuestas que tomen en cuenta el contexto de cada usuario.

El asistente ayudará a encontrar información entre mensajes, correos electrónicos y fotografías, realizar acciones en distintas aplicaciones e interpretar lo que aparece en pantalla para responder preguntas relacionadas con ese contenido. También podrá redactar correos y editar o compartir imágenes.

Estas funciones forman parte de Apple Intelligence, la apuesta de la compañía por integrar inteligencia artificial en su ecosistema sin descuidar la privacidad. Por ahora, Siri está en versión beta y requiere dispositivos compatibles con Apple Intelligence. Además, próximamente se incluirán otros idiomas, como chino tradicional, noruego, turco y vietnamita.

Con una iMac más potente, una MacBook Pro renovada, una iPad mini que apuesta por la pantalla OLED y un asistente más capaz, Apple cierra octubre con novedades que van más allá del diseño y buscan hacer que sus dispositivos sean cada vez más útiles en el día a día.