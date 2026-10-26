American Express presenta en México la evolución de The Gold Card, con beneficios pensados para acompañar las necesidades y preferencias de sus clientes. La propuesta incluye recompensas en categorías de gasto cotidiano y una nueva opción de diseño: White Gold.
The Gold Card American Express presenta su evolución en México
Millennials y Gen Z se han convertido en un segmento cada vez más relevante para la marca. Según comentó Agustín Quiroga, vicepresidente de Productos de Consumo, Lending y Marketing de American Express México, durante el evento de presentación de estas novedades, este grupo representó el 80% de las nuevas adquisiciones de Gold.
“Lo que hacemos es identificar cuáles son las necesidades que tienen nuestros clientes y encontrar los elementos para acompañarlos en sus vidas. Gold es un excelente ejemplo. Desde hace tiempo hemos observado que los Millennials y los Gen Z se han vuelto un segmento muy importante para American Express. De hecho, cada vez tienen más preponderancia en nuestro portafolio y en nuestras ventas: el 80% de las nuevas adquisiciones de Gold corresponden a este segmento”, señaló Quiroga.
Entre las novedades se encuentran los Golden Cashbacks, con los que los titulares pueden recibir hasta 4,000 pesos anuales por categoría en tres áreas: casual dining, wellbeing y gastos cotidianos. Además, en compras elegibles, el valor de los puntos Membership Rewards se duplica.
La evolución también incluye la llegada de White Gold, un nuevo diseño que, de acuerdo con Quiroga, se lanzó primero en México fuera de Estados Unidos y se ha convertido en el color preferido de los nuevos clientes. “México es un mercado muy estratégico y relevante para American Express. Tenemos el honor y el privilegio de ser el primer país en lanzar la White Gold fuera de Estados Unidos y, hasta ahora, se ha vuelto el color preferido por los nuevos clientes”, comentó.
La atención al cliente y el cuidado de los detalles también forman parte de la experiencia que la compañía busca ofrecer con el producto. Quiroga destacó que ese compromiso involucra a los distintos equipos de la empresa, desde quienes atienden a los clientes hasta quienes trabajan en marketing.
“En American Express tenemos claro que lo más importante es el cliente. Esa devoción la comparten desde los empleados que tenemos en el Salón Centurión y quienes atienden el teléfono hasta los que estamos en un escritorio haciendo funciones de marketing. Creo que cuando uno tiene ese oficio y esa devoción por entregar un servicio, presta la máxima atención a los detalles para que todo sea bien curado y se noten esas ganas y ese amor por hacer las cosas”, concluyó.