La evolución también incluye la llegada de White Gold, un nuevo diseño que, de acuerdo con Quiroga, se lanzó primero en México fuera de Estados Unidos y se ha convertido en el color preferido de los nuevos clientes. “México es un mercado muy estratégico y relevante para American Express. Tenemos el honor y el privilegio de ser el primer país en lanzar la White Gold fuera de Estados Unidos y, hasta ahora, se ha vuelto el color preferido por los nuevos clientes”, comentó.

Jamie XX se presentó en el evento de American Express para clientes, donde se mostró la evolución de The Gold Card en México. (Fotografía: Cortesía )

La atención al cliente y el cuidado de los detalles también forman parte de la experiencia que la compañía busca ofrecer con el producto. Quiroga destacó que ese compromiso involucra a los distintos equipos de la empresa, desde quienes atienden a los clientes hasta quienes trabajan en marketing.

“En American Express tenemos claro que lo más importante es el cliente. Esa devoción la comparten desde los empleados que tenemos en el Salón Centurión y quienes atienden el teléfono hasta los que estamos en un escritorio haciendo funciones de marketing. Creo que cuando uno tiene ese oficio y esa devoción por entregar un servicio, presta la máxima atención a los detalles para que todo sea bien curado y se noten esas ganas y ese amor por hacer las cosas”, concluyó.