Una tradición que empezó en el mar

La relación de Louis Vuitton con el deporte no comenzó en una cancha. Todo arrancó en 1988, cuando el Star and Stripes venció al sindicato neozelandés y se convirtió en campeón de la America's Cup, celebrada en San Diego. Por primera vez, Dennis Conner, skipper de aquella tripulación, sacó la Copa de las 100 Guineas, la competición deportiva más antigua del mundo, de una maleta elaborada por los artesanos de la marca en Francia.

Esa fue la primera baldosa de un camino al que se sumarían Roland Garros, el Australian Open y la Copa Davis, la Fórmula 1, el Mundial de futbol, la Copa del Mundo de rugby, la NBA y hasta el campeonato mundial de League of Legends. En cada caso, la casa diseñó un baúl inspirado en la tradición de la competencia: cuadros blancos y negros para la Fórmula 1, un interior terracota para Roland Garros, azul profundo para el Australian Open, los colores de la bandera de Estados Unidos para el trofeo de la NBA.

Con el Mundial pasó lo mismo. Desde la edición de Sudáfrica 2010, la Copa del Mundo llega a la cancha en un baúl de la marca, y en la final de 2026, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, volvió a hacerlo. Ese vínculo con el deporte quedó recogido en Trophy Trunks, el libro de Olivier Margot publicado por Assouline en 2022, con 222 páginas y 125 fotografías.

