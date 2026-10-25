Alina Kiliwa: letras que dan identidad

El ambiente del arte urbano es muy bonito

“El ambiente del arte urbano es muy bonito. Vas conociendo gente, te van invitando a pintar a festivales o en sus casas o alguien dice: ‘El fin de semana se pinta aquí’, y todos van”.

“Cuando me encontraba con rotulistas por la calle, les preguntaba si ellos podían enseñarme, pero son muy celosos de su trabajo. Creo que tiene que ver con la idea de que, si me enseñaban, ellos iban a tener menos trabajo, además de que es un oficio que se hereda como tradición familiar. Me quedaba viéndolos y me fijaba en los materiales que usaban y la técnica para intentar replicarla. Después vinieron a México unos chicos de Perú que se llaman Carga Máxima a dar un taller de rótulos. Ese fue mi primer acercamiento más formal al mundo de los pinceles, la pintura y la técnica”.



. (María Fernanda López)

"No hay una escuela en la que puedas aprender a hacer rótulos. Estudié diseño y comunicación y, dado que en la carrera hay poco acercamiento a las tipografías y a las letras y todo se hace en la computadora, olvidé un poco mis interés. Después, encontré un trabajo de diseño y ahí recordé la inquietud que tenía, así que busqué talleres en los que me pudieran enseñar".

“Desde niña, cuando salía a la calle, me gustaba ver los rótulos. Después, justo cuando aprendí a leer, me gustaba todavía más porque ya sabía qué decían. Te diría que desde siempre me llamaron mucho la atención”.

“Después de aquel momento en el que mandaron borrar los rótulos de algunas zonas de la ciudad, la gente comenzó a voltear a verlos. Creo que eso nos benefició a los rotulistas, porque la gente se interesó de nuevo en ellos y puso rótulos en sus espacios como una manera de recuperar esa identidad que se había borrado”.